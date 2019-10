Oroscopo settimanale Paolo Fox: le previsioni della settimana 28 ottobre – 3 novembre 2019 | La classifica dei segni

OROSCOPO SETTIMANALE PAOLO FOX 28 ottobre 3 novembre 2019 – Comincia una nuova settimana e come sempre Paolo Fox ha realizzato la propria classifica con le previsioni segno per segno.

Quali sono i segni fortunati nella settimana che va dal 28 ottobre al 3 novembre 2019 secondo l’oroscopo di Paolo Fox? Il guru degli astrologi pubblica le sue previsioni per l’intero 2019 nel su famoso libro “Oroscopo 2019” edito da Cairo. Ecco cosa ci aspetta per questa nuova settimana, che ci porta fino a fine ottobre e quindi nel pieno dell’autunno, tenendo conto di tre parametri: amore, lavoro e fortuna.

Oroscopo settimanale Paolo Fox | Previsioni | 28 ottobre al 3 novembre 2019

Cari Ariete, secondo Paolo Fox la vostra settimana sarà favorita da Venere che vi aiuterà nelle relazioni sentimentali. L’influenza positiva di questo pianeta aiuterà anche i single che potranno iniziare a guardarsi attorno. Il lavoro offre qualche tensione di troppo, non vi piacciono i ritardi né gli imprevisti, in genere non vi sentite spronati dall’adrenalina e cadete facilmente in una battuta d’arresto. Cercate di mantenere la calma e non datela vinta agli invidiosi.

Cari Toro, l’oroscopo settimanale promette netto recupero in questa fase, soprattutto nel campo sentimentale. Siete molto più confidenti in voi stessi, cresce la percezione della vostra seduzione, ma il vostro partner potrebbe non apprezzare quello che vede, soprattutto se questo lato vi spinge verso altre persone: evitate flirt indesiderati. A lavoro potreste avvertire un certo disagio, qualcuno potrebbe mettere a dura prova la vostra pazienza, ma cercate di mantenere la calma.

Oroscopo settimanale Paolo Fox | Gemelli

Cari Gemelli, l’oroscopo settimanale di Paolo Fox che va dal 28 ottobre al 3 novembre 2019 sottolinea un po’ di tensione nella vostra vita, anche a causa di Urano che vi spingerà verso un periodo complicato. Se in amore pretendete delle certezze dal partner per costruire un futuro più solido, a lavoro dovrete invece fare attenzione ai malintesi. Chi vuole evitare confusione dovrà esprimersi in modo chiaro e conciso.

Cari amici del Cancro, secondo Paolo Fox la vostra sarà una settimana all’insegna delle discussioni. Parlate a cuore aperto con il vostro partner, mettete nero su bianco tutto quello che vi porta a uno scontro, cosa vi piace e cosa non tollerate dell’altra persona, altrimenti il vostro rapporto sarà destinato alla chiusura. Giove è dalla vostra parte e vi spingerà a scendere a compromessi. Con l’ansia meno presente rispetto al solito, i vostri colleghi saranno anche meno esigenti.

Cari Leone, state vivendo un momento particolare ma vedrete che tutti i nodi verranno al pettine a un certo punto. Non potrete più ignorare quello che avete dovuto buttare giù, forse troverete compromessi interessanti per venirvi incontro, soprattutto nel lavoro, ma non sarà così facile. Forse perché ormai siete stufi e volete altro. Marte vi renderà più efficienti in questo periodo, Mercurio favorirà nuove idee.

Oroscopo Paolo Fox settimana dal 28 ottobre al 3 novembre 2019 | Vergine

Cari amici della Vergine, questa per voi sarà una settimana molto intensa, vivrete emozioni sia positive che negative. Le stelle aumenteranno il livello d’intensità: se siete felici lo sarete ancor di più, soprattutto in famiglia; se siete tristi, in amore, potreste dover gestire una crisi. Il lavoro vi offre importanti novità che daranno una forte crescita alla vostra carriera. Esercitate al meglio il vostro potere di persuasione.

Cari amici della Bilancia, secondo l’oroscopo settimanale di Paolo Fox l’influenza di Saturno potrebbe rendervi piuttosto esigenti, anche perché in genere siete sempre molto disponibili nei confronti del prossimo. In questa settimana vi farete coraggio e porterete a galla alcune critiche, anche in campo professionale. Valuterete anche nuovi progetti, Marte è dalla vostra parte e vi mette nella condizione di proporre le idee con il giusto entusiasmo.

Cari Scorpione, con Venere in buon aspetto potete puntare finalmente all’amore. L’oroscopo settimanale di Paolo Fox che va dal 28 ottobre al 3 novembre vi regalerà un briciolo di passione in più nella vostra vita sentimentale, chi è alla ricerca della scintilla per rianimare la passione potrà contare sulle stelle amiche. Anche i single che stanno cercando l’amore vivranno giornate interessanti, non siate però troppo precipitosi nei confronti degli altri e valutate bene le strade da prendere. Marte vi renderà guerrieri nel campo professionale, siete motivati a portare avanti i vostri progetti senza badare ai feriti sul campo di battaglia, sarà una settimana utile per rivalutare alcune mosse degli ultimi tempi per scegliere la migliore strada per il futuro.

Oroscopo settimanale Paolo Fox | Sagittario

Cari Sagittario, l’oroscopo settimanale di Paolo Fox mette in evidenza il buon aspetto di Venere nel vostro segno che vi porterà verso nuove conoscenze. Se avete voglia di romanticismo, approfittate di questa settimana per dare libero sfogo alla vostra vena creativa, il partner ringrazierà. Esigenza a lavoro, non stupitevi se qualcuno adotterà un atteggiamento ostile nei vostri confronti.

Cari amici del Capricorno, Paolo Fox vi spinge a essere molto più romantici questa settimana, finalmente potete permettervelo anche grazie al supporto positivo delle stelle. Mettetevi in gioco ma tenete d’occhio le tentazioni, lascerete la solitudine da parte pronti per la caccia all’anima gemella. Il lavoro potrebbe migliorare, non precludetevi alcuna occasione, anche perché ultimamente avete avuto diversi dubbi sulla vostra posizione professionale.

Cari amici dell’Acquario, la condizione astrologica di questa settimana sarà positiva per la vostra sfera sentimentale. Secondo Paolo Fox, vi dedicherete con premura al vostro partner riempendolo di attenzioni. Alcuni del vostro segno invece potrebbero propendere verso avventure di una notte per riassaporare il brivido della libertà, altri invece saranno intrappolati nella rete di un vecchio amore. Cercate di fare chiarezza nella vostra vita sentimentale. Chi invece vuole raggiungere obiettivi professionali in breve tempo dovrà buttar giù qualche boccone amaro.

Cari amici dei Pesci, l’oroscopo settimanale di Paolo Fox conclude con il vostro segno e vi spinge a focalizzare l’attenzione su alcuni dubbi sentimentali. Se credete che la vostra relazione vada rivista, fatelo in modo diplomatico, magari sedendo a tavolino e discutendo di quello che non funziona, altrimenti il nervosismo vi rosicherà. Venere stimola il vostro interesse per l’estetica, vi sentite attraenti e pronti per nuove conquiste. Una storia nata da poco potrà diventare importante nel prossimo futuro.