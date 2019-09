Oroscopo Sagittario di oggi: previsioni del giorno 14 settembre 2019

Oroscopo Sagittario oggi 14 settembre 2019

OROSCOPO SAGITTARIO OGGI – Qual è l’oroscopo di oggi del segno del Sagittario? Che giornata sarà? Di seguito l’oroscopo del giorno, sabato 14 settembre 2019, del segno zodiacale nel dettaglio:

Un clima di equilibrio, di gioia e di fiducia circonda i nati sotto il segno del Sagittario. Giove è nel vostro segno, Venere e Mercurio, Saturno e Plutone sono i vostri preziosi alleati dai segni della Bilancia e del Capricorno e vi promettono una giornata e anche un fine settimana armonici, in diversi campi della vostra vita. Il quadro è tanto positivo da diventare forse eccessivo per voi. Non vi lanciate, infatti in situazioni troppo complicate e non raccogliete alcune sfide azzardate che provengono dall’ambiente degli amici o dei conoscenti. Potrebbero infatti generarsi malintesi e nervosismi imprevisti.

TUTTI GLI OROSCOPI

AMORE

Ma vediamo nel dettaglio cosa è previsto nell’oroscopo di oggi del Sagittario per l’amore: siete ancora single? Una bella combinazione astrale promette rapporti d’amore che iniziano o si consolidano sotto ottimi auspici. Una bella posizione di Venere vi consente inoltre di volare in alto nei sentimenti.

LAVORO

Avete segnato vari punti in questa ultima settimana in ufficio e oggi, se ancora lavorate, non farete eccezione. Avanti così cari Sagittario: in arrivo grandi soddisfazioni dal mondo lavorativo.

