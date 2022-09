Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 9 settembre 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 9 settembre 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, vi attende una buona giornata. Un venerdì sereno. Ma in amore non tirate fuori vecchi problemi. Non rivangate… Per quanto riguarda il lavoro, vorreste avere tutto sotto controllo, parlate se c’è qualcosa che non va. Chiaritevi.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 9 settembre 2022), si prospettano ottime stelle per recuperare un sentimento e tornare ad amare. Per quanto riguarda il lavoro, le cose che intraprendete in questo periodo andranno bene. Coraggio!

SAGITTARIO

Cari Sagittario, per voi sono previste stelle incerte in amore. Attenzione: se c’è una relazione che non funziona, arriveranno dei disaccordi. Dei litigi. Cercate di evitarli o di chiarire subito eventuali dissidi. Per quanto riguarda il lavoro, a meno che voi non dobbiate lavorare nel fine settimana prendetevi una pausa.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, le sensazioni che provate ora in amore sono forti e importanti, non lasciatevele sfuggire. Per quanto riguarda il lavoro, non portate avanti rancori e astio nei confronti di qualcuno. Pace e relax!

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 9 settembre 2022), in amore va meglio rispetto a prima. Molto meglio. Merito di Marte che è in aspetto interessante. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di pianificare tutto. Ordine e precisione vi aiuteranno.

PESCI

Cari Pesci, Venere opposta invita a stare sereni in amore, ma ci vuole pazienza e calma. Per quanto riguarda il lavoro, non otterrete subito le risposte che aspettate. Anche qui abbiate pazienza.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 9 SETTEMBRE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dello Scorpione: ottime stelle per recuperare un sentimento e tornare ad amare.