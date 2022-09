Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 9 settembre 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 9 settembre 2022, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, è in arrivo un fine settimana intrigante, molto intrigante, per i sentimenti. Per quanto riguarda il lavoro, esaminate a fondo la situazione che state vivendo, un progetto vecchio potrebbe andare avanti.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 9 settembre 2022), la Luna non è più contraria ma nelle prossime ore (e giorni, weekend incluso) avrete bisogno di vivere un amore equilibrato e sereno. Basta colpi di testa, litigi e paci repentine. Per quanto riguarda il lavoro, tutto va a rilento in questo periodo, vi sentite fiacchi. Stanchi. Ricaricate le batterie.

GEMELLI

Cari Gemelli, in amore in questo momento della vostra vita dovete vivere tutto con estrema prudenza, in particolare nel corso del prossimo weekend. Per quanto riguarda il lavoro, in ufficio la noia dominerà, la farà da padrona. Cercate di cambiare rotta. Serve una sterzata, una botta di vita.

CANCRO

Cari Cancro, per voi sono previste diverse sensazioni piacevoli in amore. Godetevele durante questa giornata pre weekend. Non aprite cause o vertenze sul lavoro se non siete completamente sicuri di vincerle.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 9 settembre 2022), se vi interessa qualcuno puntate sulla giornata di domenica. Per quanto riguarda il lavoro, prendetevi il giusto tempo per fare valutazioni sulla vostra situazione lavorativa. Medidate.

VERGINE

Cari Vergine, ignorate le provocazioni, non discutete su tutto con tutti, la Luna in opposizione porterà qualche difficoltà in amore. Ma niente di clamoroso. Per quanto riguarda il lavoro, chi ha un’attività in proprio potrà rilanciarla. Stelle favorevoli.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 9 SETTEMBRE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dell’Ariete: in arrivo un fine settimana intrigante per i sentimenti.