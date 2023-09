Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 8 settembre 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 8 settembre 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, la giornata è buona per i sentimenti anche se potreste cadere in pensieri negativi. Sul lavoro non riuscirete a mantenere il controllo su tutto. Dovete d’altronde mettere in conto che possono esserci problemi e disguidi dell’ultimo minuto. Sarete in grado di togliervi belle soddisfazioni.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 8 settembre 2023), le stelle parlando di un bel recupero in amore. Sul lavoro è un periodo ideale per avviare nuovi progetti. Potreste costruire qualcosa di speciale. Rimboccatevi le maniche.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, le stelle non parlano di grandi emozioni oggi quindi non aspettatevi grandi cose dall’amore. Sul lavoro meglio prendersi una pausa per ricaricare le batterie. Ottime prospettive per chi vi circonda. Magari vincerete qualche premio o avrete un bel riconoscimento per il lavoro di squadra svolto.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, in amore avrete modo di vivere forti emozioni. Sul lavoro è tutto ancora incerto ma dovreste cercare di capire quale direzione prendere. Sarete in grandi di togliervi belle soddisfazioni. Presto o tardi otterrete un posto d’onore nel vostro ambito. La cosa più bella è togliersi belle soddisfazioni senza dover ringraziare nessuno, ma solo per i propri meriti.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 8 settembre 2023), in amore siete in una fase di recupero con Marte che vi dà una bella spinta. Sul lavoro bisogna preparare un piano d’attacco. Sarete in grado di ottenere grandi cose in ogni campo.

PESCI

Cari Pesci, Venere è opposta e l’invito è quello di non farsi prendere dal panico in amore. Sul lavoro se siete in attesa di risposte le otterrete subito. Magari un aumento o un nuovo incarico tanto attesi.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 8 SETTEMBRE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello della Vergine: rendetevi conto che tutto sta andando per il verso giusto. Solo non dovete farvi prendere dal panico.