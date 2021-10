Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 8 ottobre 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 8 ottobre 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, in questo periodo c’è un forte stress nella coppia. Evitate inutili discussioni e non prendetevela se qualcosa non va come vorreste. Per quanto riguarda il lavoro, vi sentite particolarmente creativi, potete progettare nuovi lavori, ma non infilatevi in situazioni troppo complicate.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (8 ottobre 2021), in amore ci sarà qualche problema da affrontare durante il pomeriggio, mentre al mattino le cose andranno alla grandissima. Capitolo lavoro: se avete grosse responsabilità e decisioni delicate da prendere, fatelo con coraggio.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, per voi si prospetta un weekend nel quale potrete mettere in mostra tutta la vostra personalità. Cercate di pensare di più all’amore per voi stessi e meno ai problemi degli altri. Per quanto riguarda il lavoro, in arrivo nuove proposte, valutate pro e contro prima di accettare.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la Luna entra nel segno e porta grandi novità in amore durante la giornata di oggi, ma non solo. Se ci sono stati litigi e discussioni, potete finalmente chiarirvi e ritrovare la pace con il partner. Chi è single può trovare il prima possibile l’anima gemella. Lavoro? Potete portare avanti i vostri progetti.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 8 ottobre 2021), in amore si prevede una giornata altalenante nei rapporti con il partner. Durante il pomeriggio le cose tenderanno al miglioramento. Per quanto riguarda il lavoro, sarete chiamati a compiere scelte importanti, potete avanzare richieste ambiziose.

PESCI

Cari Pesci, nella giornata di oggi – venerdì 8 ottobre 2021 – la Luna è positiva e lo sarà fino a domani. Approfittatene. Favoriti gli incontri per chi è single da tempo e deve trovare l’anima gemella. Per quanto riguarda il lavoro, se vi arrivano nuove proposte, accettatele con riserva, ma non siate frettolosi. Di sicuro vorreste di più… Ma a volte bisogna accontentarsi.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 8 OTTOBRE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: i single potranno trovare l’anima gemella, bene anche il lavoro.

