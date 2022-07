Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 8 luglio 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 8 luglio 2022, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, buone notizie per l’amore in questo inizio di luglio. Nei prossimi giorni potrete fare incontri importanti. Venere è dalla vostra parte e lo sarà almeno fino alla metà del mese. Per quanto riguarda il lavoro, tutto è molto promettente. Ma mantenete la calma e abbiate pazienza.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 8 luglio 2022), l’amore torna favorevole e da metà mese Venere sarà nel vostro segno. Cosa volere di più? Per quanto riguarda il lavoro, avete dovuto lottare per difendere i vostri diritti. Avete comunque ancora tanti pensieri per la testa.

GEMELLI

Cari Gemelli, Venere è dalla vostra parte e questa è un’ottima notizia per voi e chi vi sta intorno. Siete un po’ diffidenti e rischiate di dire qualche parola di troppo o farvi inutilmente strani pensieri. Per quanto riguarda il lavoro, dopo un periodo difficile, potete rimettervi in gioco senza timori.

CANCRO

Cari Cancro, Venere sarà a breve dalla vostra parte e vi permette di togliervi belle soddisfazioni. Tenete duro ancora un po’. Cercate però di non isolarvi in voi stessi. Per quanto riguarda il lavoro, se avete fatto i conti con uno stop, è il momento di ripartire.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 8 luglio 2022), lasciatevi andare a nuove emozioni e vedrete che tutto andrà per il verso giusto. Occhio con i nati sotto il segno dei Gemelli e della Bilancia perché le discussioni sono all’orizzonte. Per quanto riguarda il lavoro, il favore di Giove fa sì che presto otterrete grandi risultati.

VERGINE

Cari Vergine, in amore dovete fare i conti con un cielo non facile in questo inizio di luglio. Avete tante responsabilità, specie sul lavoro, e fate fatica a portare a termine tutti i compiti che vi sono stati affidati.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 8 LUGLIO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dell’Ariete: incontri importanti. Venere è dalla vostra parte.