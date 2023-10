Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 6 ottobre 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 6 ottobre 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, da mesi la vostra vita è diventata una battaglia continua su tanti fronti. In particolare avete dovuto combattere contro tutto e tutti per farvi strada nel lavoro. Non è questo il momento per prendere delle decisioni importanti che riguardano la vostra vita privata.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 6 ottobre 2023), il transito di Venere vi ha causato delle preoccupazioni e ansie in questi giorni. Anche le coppie più solide hanno discusso molto per problemi notevoli che riguardano soprattutto la casa e la gestione dei soldi. Tutto passerà ma servirà equilibrio e calma.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, in questo periodo siete molto indisponenti e burberi. Scontrosi… Vi state annoiando perchè fate ogni giorno le stesse cose e vorreste svoltare la vostra vita iniziando a fare cose più stimolanti. Sarà importante parlare chiaro in amore per non creare incomprensioni con il vostro partner.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, quella che si sta chiudendo è stata una settimana di riflessione. Magari qualcuno è stato chiamato a prendere una decisione importante che riguarda il lavoro o la sfera economica e ha voluto pensarci bene prima di fare un grande passo. Nel corso degli ultimi giorni avete vissuto dei momenti di tensione, cercate di far riposare la mente per essere più lucidi e poi agire.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 6 ottobre 2023), negli ultimi tempi vi sta capitando frequentemente di essere accusati di cose per le quali non avete alcuna responsabilità. Questo vi rende, comprensibilmente, particolarmente tesi e agitati. Avete bisogno di un po’ di aria nuova per ritrovare il buonumore e gli stimoli.

PESCI

Cari Pesci, avete fatto molta fatica negli ultimi giorni di settembre e nei primi di ottobre, anche per via del transito opposto di Mercurio che ha ostacolato i vostri piani. Ora dovreste cercare di smaltire lo stress che avete accumulato magari svagandovi un po’ nel corso del fine settimana.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 6 OTTOBRE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: dopo tanta riflessione è arrivato il momento di riposare la mente per poi agire.