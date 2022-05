Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 6 maggio 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 6 maggio 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, dovete dire qualcosa al partner? Fatelo ora, non indugiate, la sincerità paga sempre. Per quanto riguarda il lavoro, dovete mettere a punto la direzione da seguire nel corso dei prossimi mesi. Progettate bene e con precisione.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 6 maggio 2022), c’è un buon recupero in vista per voi, le stelle sono dalla vostra parte nella sfera sentimentale. Cogliete l’occasione… Per quanto riguarda il lavoro, dovete mettere a fuoco quali sono le vostre priorità e da quale parte volete andare veramente, solo così i nodi verranno al pettine e risolverete eventuali problemi.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, se vi interessa una persona, approfittatene per organizzare qualcosa di bello durante la giornata/serata di oggi, 6 maggio. Per quanto riguarda il lavoro, si recupera terreno: favoriti i liberi professionisti.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, in amore la Luna opposta da luogo a piccole tensioni, cercate di restare calmi, sereni. Niente agitazione. A livello professionale, dovrete riorganizzare un lavoro. In alcuni casi, ripartire da capo… Una bella rottura di scatole…

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 6 maggio 2022), per voi si prospetta una giornata positiva per i sentimenti, bloccate sul nascere eventuali imbarazzi che potrebbero nascere nel corso della serata. Per quanto riguarda il lavoro, avete l’agenda piena ma non tirate troppo la corda.

PESCI

Cari Pesci, la giornata di oggi – 6 maggio 2022 – parte con una marcia in più: favorite le intuizioni, i colpi di genio. Per quanto riguarda il lavoro, il vostro impegno verrà premiato e le soddisfazioni non tarderanno ad arrivare. Finalmente!

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 6 MAGGIO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: la giornata partirà con una marcia in più. Bene anche il lavoro!