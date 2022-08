Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 5 agosto 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 5 agosto 2022, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, per voi sono previste grandi novità in amore ma non prima dell’11 del mese dove qualcuno potrà avere più chiaro un sentimento. Per quanto riguarda il lavoro, vivete distrazioni pericolose, non ci siete molto con la testa… Cercate di tornare in voi.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 5 agosto 2022), dovete fare i conti ancora con l’opposizione della Luna… Se avete una relazione mostrate particolare prudenza. Un passo alla volta. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di dosare le forze, non strafare. Permane uno stato di agitazione.

GEMELLI

Cari Gemelli, nel fine settimana che ormai è alle porte (mancano veramente poche ore) saranno favoriti gli incontri, datevi da fare, accettate inviti. Segnate in rosso la giornata dell’11 agosto quando entrerà l’influenza favorevole di Venere. In queste ore siete meno stanchi del solito.

CANCRO

Cari Cancro, in casa (con partner, figli o genitori) evitate le discussioni inutili, non portano a nulla. Al contempo date il giusto peso alle incomprensioni, anche se sono piccole vanno affrontate e risolte. Sempre.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 5 agosto 2022), per voi si prospetta un periodo positivo. Per tutti voi. Anche per le coppie in crisi. Possibilità di prendere decisioni drastiche senza soffrire. Ma usate bene la testa.

VERGINE

Cari Vergine, in amore correte tanto, volete recuperare il tempo perduto di recente. Calma, ci sarà modo. Non fate sforzi, evitate attività pericolose per voi e per chi vi sta vicino.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 5 AGOSTO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: si prospetta un periodo positivo. Anche per le coppie in crisi…