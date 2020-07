Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 31 luglio 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 31 luglio 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, oggi con la Luna contraria fate attenzione a non creare troppe tensioni in amore, perché qualche strappo potrebbe diventare una chiusura… Sul lavoro avete ambizioni molto grandi, ma dovrete attendere tempi maturi…

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, oggi (venerdì 31 luglio 2020) cercate di non prendervela troppo se le cose in amore non andranno secondo le vostre aspettative, forse dovreste cambiare ambiente, ma non è il tempo di pensarci. Ora pensate all’amore.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, qualcosa che fino a poco tempo vi appariva difficilissima sul lavoro, adesso invece è diventata pratica e agevole. Anche il rapporto con i colleghi sembra essere migliorato e di molto. Sopratutto se siete arrivati in un nuovo ambiente.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, oggi (31 luglio) con Cancro e Ariete ci sono belle affinità, soprattutto in amore e soprattutto se siete dei single in cerca di leggerezza e avventure. Questa estate potreste arrivare a fare delle esperienze nuove e molto formative.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di oggi (31 luglio 2020) di Paolo Fox, con Cancro e Pesci potrebbero esserci delle tensioni, ma non temete: se avrete pazienza, uscirete da situazioni potenzialmente drammatiche con grande facilità.

PESCI

Cari Pesci, quella di oggi (venerdì 31 luglio) sarà una giornata potenzialmente nervosa, soprattutto sul lavoro. Cercate di portare pazienza e non soccombere ai malumori che potrebbero sorgere nelle prossime ore.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 31 LUGLIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dello Scorpione: pensate all’amore: i single non devono sottovalutare i nuovi incontri. Godetevi il momento.

