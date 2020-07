Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 31 luglio 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 31 luglio 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, rispetto agli ultimi giorni, oggi (31 luglio) le cose sembrano essere migliorate e potete finalmente dedicare gran parte delle vostre energie a voi stessi e al lavoro. Approfittatene per fare qualcosa che rimandate da troppo tempo.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (31 luglio 2020) vi aspetta una giornata parecchio impegnativa dal punto di vista lavorativo. Negli ultimi giorni siete riusciti a strappare alcune soddisfazioni economiche e adesso siete carichi: volete dimostrare che la fiducia nei vostri confronti non è stata mal riposta.

GEMELLI

Cari Gemelli, oggi osate di più. Siete ormai da tempo comodi nella vostra comfort zone, ma avete bisogno di nuovi stimoli se volete davvero realizzare i vostri sogni. E’ il momento adatto per alzare la testa e tirare dritto per la vostra strada.

CANCRO

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, farete fatica ancora una volta a placare la vostra ira. Sono mesi che siete frustrati, arrabbiati con voi stessi e nervosi. Forse è il caso di darvi una calmata, perché le persone che vi vogliono bene – in ogni caso – non hanno una pazienza infinita.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, oggi (venerdì 31 luglio) sarà il giorno giusto per dichiarare il vostro amore a una persona che vi fa battere il cuore. Non demoralizzatevi se avete l’impressione che lei non sia interessata. E’ giusto che proviate a giocarvi le vostre carte.

VERGINE

Cari Vergine, secondo Fox, vi aspetta una giornata fortemente in salita. Alcuni problemi in famiglia influenzano negativamente il vostro umore: siete irascibili e impazienti, pretendete troppo dagli altri e soprattutto da voi stessi. Provate a disinnescare…

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 31 LUGLIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dell’Ariete: uscite da un periodo di grandi difficoltà lavorative, ma finalmente vedete la luce in fondo al tunnel.

