Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 3 marzo 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 3 marzo 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, inizia un periodo d’oro in amore. Presto la Luna sarà in opposizione e potrebbe farvi commettere qualche errore. Per quanto riguarda il lavoro, durante la giornata di oggi – 3 marzo – farete nuovi progetti. Portateli avanti con entusiasmo. Vedrete che potrete togliervi delle gran belle soddisfazioni.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 3 marzo 2023), in questa giornata la tensione sarà alle stelle, potreste finire per discutere con qualcuno… Cercate di moderarvi. Venere inizierà presto un transito particolare, per cui meglio mantenere la calma. Per quanto riguarda il lavoro, state attenti alle complicazioni, tenetevene alla larga.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, se c’è qualcosa che non funziona in amore sarà meglio parlarne e provare a chiarire. Durante la giornata di sabato potreste riuscire ad ottenere qualcosa in più. Per quanto riguarda il lavoro, la situazione è critica: se avete un’attività in proprio dovete recuperare soldi, le casse sono in profondo rosso.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, l’amore è in ottimo aspetto e se c’è qualcuno che vi piace, potete conquistarlo facilmente. Non abbiate vergogna o remore. Se avete una relazione di lungo corso, potete trascorrere un fine settimana di grande vitalità con il partner. Per quanto riguarda il lavoro, la Luna sarà dissonante. Potreste litigare con i colleghi per delle cavolate…

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 3 marzo 2023), amore ottimo in questo fine settimana. Le stelle sono dalla vostra parte. Per quanto riguarda il lavoro, in queste ore di inizio mese state avvertendo una certa aria di cambiamento. Qualcosa non vi interessa più? Chiudetela per sempre.

PESCI

Cari Pesci, giornata davvero ottima per i sentimenti. A breve potreste mettere da parte il passato e guardate al futuro con ottimismo. Anche recente, perché i cambiamenti vengono quando meno ve l’aspettate. Per quanto riguarda il lavoro, dedicatevi a cose nuove e non prendete tutto di petto.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 3 MARZO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: grandi cambiamenti in vista, anche nel breve termine.