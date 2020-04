Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 3 aprile 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Sono molti gli italiani che tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 3 aprile 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, bene l’amore grazie a Venere che inizia un bel transito nel vostro segno. Sul lavoro evitate le discussioni. Cercate di stare attenti alle spese.

SCORPIONE

Scorpione, per domani prevista qualche piccola discussione in amore. Niente di preoccupante: questioni che si risolveranno a breve. Attenzione ai soldi, cercate di controllare le spese…

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, domani in amore dovreste essere più presenti e cercare di risolvere eventuali malintesi: evitate che si innalzino muri, barriere… Sul lavoro prestate attenzione a chi non conoscete bene…

CAPRICORNO

Cari Capricorno, finalmente la Luna non è più in opposizione e vi aiuta in amore, ma voi cercate di non agitare troppo le acque. Anche sul lavoro cercate di non innervosirvi, specie se dovete concludere un accordo importante.

ACQUARIO

Acquario, cercate di usare cautela in amore: la Luna contraria. Fate attenzione. Per quanto riguarda la vita professionale, attenzione a spese e investimenti, specie se ultimamente ci sono state poche entrate.

PESCI

Infine i Pesci: quella di domani sarà una giornata in cui sarebbe meglio evitare discussioni e confronti. A volte è meglio fingere indifferenza. Sul lavoro favoriti i contatti, anche se Venere dissonante vi invita alla prudenza.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 3 APRILE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Bilancia: buone notizie per quanto riguarda l’amore. Attenzione: cercate di stare attenti alle spese.

