Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 29 marzo 2024 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 29 marzo 2024, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, la Luna sta per entrare nel segno e porterà con sé grandi novità in amore. Fatevi trovare pronti. In generale questo mese di marzo si chiude con tanti pianeti dalla vostra parte. Sul lavoro la situazione astrologica è interessante. Tanti incontri promettenti in vista. Presto potrebbero arrivare delle novità da cogliere al volo. Certi treni passano una sola volta.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 29 marzo 2024), giornata perfetta per parlare vis à vis con una persona con la quale avete un conto in sospeso. Se è il partner, cercate di chiarirvi, ma fatelo con dolcezza e diplomazia. Sul lavoro potete tornare a fare grandi cose. Avete molti impegni e progetti che vi frullano per la testa e possono concretizzarsi.

GEMELLI

Cari Gemelli, Luna e Giove favorevoli, per cui potete togliervi grandi soddisfazioni. Sul lavoro avrete una grande intuizione e riuscirete a risolvere un problema di lungo corso grazie a questa folgorazione improvvisa. Dovrete rivedere un accordo, che però sarà positivo per voi.

CANCRO

Cari Cancro, avrete una mattinata molto promettente, per cui approfittatene. Inoltre il mese di aprile partirà con il Sole favorevole quindi potete togliervi grandi soddisfazioni. Sul lavoro le cose non vanno benissimo, ma presto potrete ripartire e recuperare. Forza e coraggio.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 29 marzo 2024), sarà una giornata favorevole per voi, soprattutto nel pomeriggio. Approfittatene per fare nuove e preziose conoscenze. Può essere il momento giusto per lanciare un nuovo progetto lavorativo.

VERGINE

Cari Vergine, mattinata sottotono in amore. Le cose però migliorano già dal pomeriggio. Sul lavoro ottime stelle per portare avanti i vostri progetti e scrivere nuove pagine della vostra carriera. Attenzione agli investimenti. Non è il momento per imbarcarsi in progetti costosi e dai risultati incerti. Meglio non fare azzardi.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 29 MARZO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: potete tornare a ruggire, sia in amore che sul lavoro.