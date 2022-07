Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 29 luglio 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 29 luglio 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, la positività è il centro della vostra giornata. Questo oggi – venerdì 29 luglio 2022 – vi permetterà di vedere le cose da un punto di vista diverso. Sempre più incentrato sul futuro. Per quanto riguarda il lavoro, riuscirete ad ottenere ciò che desiderate maggiormente. Bene così.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 29 luglio 2022), non ci sono ottime notizie: avete un po’ la Luna contro in queste ore. Non tutto andrà come deve andare. Per questo motivo cercate di prendere tutto il tempo di cui avete bisogno.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, in questo periodo avete bisogno di dire tutto quello che vi passa per la testa. Avete in mente un cambiamento e dovete assolutamente attuarlo. Per quanto riguarda il lavoro, anche qui trovate la forza di innovarvi. Basta nascondersi dalle persone e dai problemi.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, dovete circondarvi di persone che vi fanno stare bene. Veramente bene. Persone in grado di darvi la giusta carica per andare avanti giorno dopo giorno. Per quanto riguarda il lavoro, avrete delle cose da sistemare ma ce la farete. Non temete.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 29 luglio 2022), ci saranno un po’ di tensioni in amore ma niente di importante. Passeranno in meno tempo di quanto immaginate. Dovete solo cercare di tenere duro. Per quanto riguarda il lavoro, evitate situazioni stressanti. Non è proprio il momento…

PESCI

Cari Pesci, nelle prossime ore di questo 29 luglio 2022 avrete bisogno di trovare la tranquillità che vi manca nella relazione. Forse per ora dovreste concentrarvi più sul lavoro. Per il resto ci sarà tempo.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 29 LUGLIO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello della Bilancia: la positività è il centro della vostra giornata.