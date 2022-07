Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 29 luglio 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 29 luglio 2022, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, basta: dovete parlare chiaro con la persona con cui volete chiarire. Basta scuse o giustificazioni. Questa giornata di fine luglio è perfetta per quello che volete fare o ottenere. Ci saranno molte novità in questi giorni, soprattutto sul lavoro.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 29 luglio 2022), preparatevi: la giornata non sarà delle migliori. Ci sono alcune cose che ancora non tornano e che purtroppo vi tengono in ansia. Per quanto riguarda il lavoro, dovete prendere tutto il tempo che vi serve. Calma e serenità.

GEMELLI

Cari Gemelli, la Luna è dalla vostra parte. Ci sono cose e aspetti che dovete rivalutare così che voi oggi – 29 luglio – possiate approfittare di tutta questa energia positiva. Per quanto riguarda il lavoro, non vi manca la voglia di andare avanti e di impegnarvi. Coraggio.

CANCRO

Cari Cancro, nelle prossime ore avrete delle nuove (piacevoli) sorprese. Ci saranno tantissime occasioni in amore, non scoraggiatevi. Tente duro. Per quanto riguarda il lavoro, non siete tranquilli e questo vi sta demoralizzando parecchio.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 29 luglio 2022), in amore bisogna iniziare a fare una selezione delle persone che vi considerano di più. Basta sprecare tempo con chi non vi merita. Per quanto riguarda il lavoro, sono tante le situazioni che vorreste cambiare e dovreste prendere la situazione in mano per gestirla al meglio.

VERGINE

Cari Vergine, ultimamente vi state focalizzando su quello che volete di più dalla vita. Questo vi ha portato a focalizzarvi su aspetti del vostro carattere che prima neanche consideravate. Bene così.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 29 LUGLIO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dell’Ariete: giornata è perfetta per quello che volete fare o avere.