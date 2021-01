Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 29 gennaio 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 29 gennaio 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, cercate di vivere l’amore senza pregiudizi e condizionamenti. Se avete avuto litigi e discussioni con il partner, è il caso di parlarsi e chiarire. Per quanto riguarda il lavoro, gestite tutto con prudenza: nei prossimi giorni potrà anche arrivare una bella notizia. Valutate con calma eventuali proposte o collaborazioni.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (29 gennaio 2021), la Luna sarà contraria: cercate di non alimentare polemiche inutili in amore. Capitolo lavoro: potrebbe arrivare una proposta interessante e la voglia di fare cose nuove potrebbe spingervi a buttarvi a capofitto. Valutate prima pro e contro.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, oggi – 29 gennaio 2021 – la Luna sarà favorevole: approfittatene e godetevi l’amore. Se siete single potrete fare ottimi incontri. Le coppie storiche possono fare progetti sul futuro, come il matrimonio o un figlio. Per quanto riguarda il lavoro, sarà difficile che in questi giorni non ci sia un buon recupero!

CAPRICORNO

Cari Capricorno, oggi – venerdì 29 gennaio 2021 – secondo l’oroscopo di Paolo Fox per voi si prospettano buone notizie per l’amore: la fine di una relazione potrebbe finalmente portare belle emozioni e avrete tanta voglia di ripartire. Voltate pagina con coraggio e senza remore. Per quanto riguarda il lavoro, potrebbero esserci delle difficoltà ma voi saprete come affrontare gli ostacoli.

ACQUARIO

Cari Acquario, l’atmosfera sarà pesante in amore e nelle relazioni familiari. Mantenete la calma e non agitatevi inutilmente. Per quanto riguarda il lavoro, a febbraio ci sarà una concentrazione di pianeti in Acquario che potrebbe portare belle novità… Attendete con entusiasmo, le stelle vi assistono e potrete ritrovare entusiasmo.

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (29 gennaio 2021) sarà una giornata tutto sommato positiva: Venere è favorevole, ma la Luna tornerà in opposizione a partire da domani: massima attenzione in amore. Potreste litigare per sciocchezze e finire poi per pentirvene. Capitolo lavoro: non è il momento di fare grandi cambiamenti. Siate calmi e pazienti.

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Sagittario: domani godetevi l’amore! Recupero sul lavoro. Potete finalmente portare avanti con entusiasmo i vostri progetti.

