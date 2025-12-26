Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 26 dicembre 2025
OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 26 dicembre 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:
Cari Bilancia, è un periodo di armonia e nuove possibilità. I rapporti interpersonali migliorano, sia in amore che nelle amicizie, e c’è spazio per incontri stimolanti. Sul lavoro la diplomazia paga: collaborazioni e networking possono portare vantaggi significativi. È un momento creativo, ideale per chi vuole sviluppare idee innovative o attività artistiche. La fortuna sorride, soprattutto se sai bilanciare bene i desideri personali con le esigenze degli altri.
Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 26 dicembre 2025), le emozioni sono forti, e questo si riflette nei rapporti più intimi: la sincerità sarà la chiave per evitare tensioni. Sul lavoro ci sono energie positive per affrontare sfide e portare avanti progetti importanti, ma è fondamentale ponderare ogni decisione e non lasciarsi trascinare dall’impulsività. La fortuna premia chi sa coniugare ambizione e intuizione, quindi segui il tuo istinto senza perdere di vista la razionalità.
Cari Sagittario, vive giorni pieni di movimento e possibilità. L’amore richiede equilibrio tra libertà e attenzione al partner: i single potrebbero sentirsi attratti da persone lontane o insolite. Sul lavoro arrivano stimoli nuovi, soprattutto per chi ha contatti internazionali o progetti che implicano cambiamenti. La fortuna è dalla tua parte se riesci a mantenere apertura mentale e ottimismo, approfittando delle occasioni che la vita ti presenta senza farti frenare dai dubbi.
Cari Capricorno, attraversa un periodo di concretezza e determinazione. Le relazioni sono più solide se basate sulla fiducia e sulla costanza; chi è single potrebbe sentirsi più prudente nelle nuove conoscenze. Sul lavoro ci sono prospettive di crescita e progetti che richiedono dedizione: evita scelte impulsive e concentrati su strategie a lungo termine. La fortuna è discreta ma presente, soprattutto se affronti le difficoltà con pazienza e pragmatismo.
Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 26 dicembre 2025), giorni di creatività e originalità. In amore c’è voglia di novità e di sorprendere il partner, mentre i single possono fare incontri stimolanti e fuori dal comune. Sul lavoro, nuove idee e collaborazioni possono portare risultati positivi, a patto di saper gestire l’imprevisto con lucidità. La fortuna sorride ai progetti personali e alle iniziative innovative, quindi sfrutta l’energia del momento senza timore.
Cari Pesci, un periodo delicato ma positivo, fatto di intuizioni e sensibilità. Le relazioni affettive si approfondiscono e chi è solo potrebbe vivere emozioni intense e significative. Sul lavoro, seguire l’istinto e la creatività porterà vantaggi, ma serve attenzione ai dettagli pratici. La fortuna è più intensa se ti concentri su attività artistiche, spirituali o che richiedono sensibilità: le giornate promettono soddisfazioni se saprai ascoltare la tua voce interiore.
Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: un periodo delicato ma positivo, fatto di intuizioni e sensibilità.