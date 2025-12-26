Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 11:10
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 26 dicembre 2025

Immagine di copertina
di Marco Nepi
Immagine dell'autore

Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 26 dicembre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 26 dicembre 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, è un periodo di armonia e nuove possibilità. I rapporti interpersonali migliorano, sia in amore che nelle amicizie, e c’è spazio per incontri stimolanti. Sul lavoro la diplomazia paga: collaborazioni e networking possono portare vantaggi significativi. È un momento creativo, ideale per chi vuole sviluppare idee innovative o attività artistiche. La fortuna sorride, soprattutto se sai bilanciare bene i desideri personali con le esigenze degli altri.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 26 dicembre 2025), le emozioni sono forti, e questo si riflette nei rapporti più intimi: la sincerità sarà la chiave per evitare tensioni. Sul lavoro ci sono energie positive per affrontare sfide e portare avanti progetti importanti, ma è fondamentale ponderare ogni decisione e non lasciarsi trascinare dall’impulsività. La fortuna premia chi sa coniugare ambizione e intuizione, quindi segui il tuo istinto senza perdere di vista la razionalità.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, vive giorni pieni di movimento e possibilità. L’amore richiede equilibrio tra libertà e attenzione al partner: i single potrebbero sentirsi attratti da persone lontane o insolite. Sul lavoro arrivano stimoli nuovi, soprattutto per chi ha contatti internazionali o progetti che implicano cambiamenti. La fortuna è dalla tua parte se riesci a mantenere apertura mentale e ottimismo, approfittando delle occasioni che la vita ti presenta senza farti frenare dai dubbi.

oroscopo paolo fox oggi

CAPRICORNO

Cari Capricorno, attraversa un periodo di concretezza e determinazione. Le relazioni sono più solide se basate sulla fiducia e sulla costanza; chi è single potrebbe sentirsi più prudente nelle nuove conoscenze. Sul lavoro ci sono prospettive di crescita e progetti che richiedono dedizione: evita scelte impulsive e concentrati su strategie a lungo termine. La fortuna è discreta ma presente, soprattutto se affronti le difficoltà con pazienza e pragmatismo.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 26 dicembre 2025), giorni di creatività e originalità. In amore c’è voglia di novità e di sorprendere il partner, mentre i single possono fare incontri stimolanti e fuori dal comune. Sul lavoro, nuove idee e collaborazioni possono portare risultati positivi, a patto di saper gestire l’imprevisto con lucidità. La fortuna sorride ai progetti personali e alle iniziative innovative, quindi sfrutta l’energia del momento senza timore.

PESCI

Cari Pesci, un periodo delicato ma positivo, fatto di intuizioni e sensibilità. Le relazioni affettive si approfondiscono e chi è solo potrebbe vivere emozioni intense e significative. Sul lavoro, seguire l’istinto e la creatività porterà vantaggi, ma serve attenzione ai dettagli pratici. La fortuna è più intensa se ti concentri su attività artistiche, spirituali o che richiedono sensibilità: le giornate promettono soddisfazioni se saprai ascoltare la tua voce interiore.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2025
IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 26 DICEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: un periodo delicato ma positivo, fatto di intuizioni e sensibilità.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 22-28 DICEMBRE 2025
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Sabato 27 dicembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 27 dicembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, venerdì 26 dicembre 2025: le previsioni segno per segno
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Sabato 27 dicembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 27 dicembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, venerdì 26 dicembre 2025: le previsioni segno per segno
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 26 dicembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 26 dicembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 26 dicembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, giovedì 25 dicembre 2025: le previsioni segno per segno
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Giovedì 25 dicembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Giovedì 25 dicembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Giovedì 25 dicembre 2025
Ricerca