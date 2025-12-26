Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 26 dicembre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 26 dicembre 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, è un periodo di armonia e nuove possibilità. I rapporti interpersonali migliorano, sia in amore che nelle amicizie, e c’è spazio per incontri stimolanti. Sul lavoro la diplomazia paga: collaborazioni e networking possono portare vantaggi significativi. È un momento creativo, ideale per chi vuole sviluppare idee innovative o attività artistiche. La fortuna sorride, soprattutto se sai bilanciare bene i desideri personali con le esigenze degli altri.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 26 dicembre 2025), le emozioni sono forti, e questo si riflette nei rapporti più intimi: la sincerità sarà la chiave per evitare tensioni. Sul lavoro ci sono energie positive per affrontare sfide e portare avanti progetti importanti, ma è fondamentale ponderare ogni decisione e non lasciarsi trascinare dall’impulsività. La fortuna premia chi sa coniugare ambizione e intuizione, quindi segui il tuo istinto senza perdere di vista la razionalità.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, vive giorni pieni di movimento e possibilità. L’amore richiede equilibrio tra libertà e attenzione al partner: i single potrebbero sentirsi attratti da persone lontane o insolite. Sul lavoro arrivano stimoli nuovi, soprattutto per chi ha contatti internazionali o progetti che implicano cambiamenti. La fortuna è dalla tua parte se riesci a mantenere apertura mentale e ottimismo, approfittando delle occasioni che la vita ti presenta senza farti frenare dai dubbi.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, attraversa un periodo di concretezza e determinazione. Le relazioni sono più solide se basate sulla fiducia e sulla costanza; chi è single potrebbe sentirsi più prudente nelle nuove conoscenze. Sul lavoro ci sono prospettive di crescita e progetti che richiedono dedizione: evita scelte impulsive e concentrati su strategie a lungo termine. La fortuna è discreta ma presente, soprattutto se affronti le difficoltà con pazienza e pragmatismo.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 26 dicembre 2025), giorni di creatività e originalità. In amore c’è voglia di novità e di sorprendere il partner, mentre i single possono fare incontri stimolanti e fuori dal comune. Sul lavoro, nuove idee e collaborazioni possono portare risultati positivi, a patto di saper gestire l’imprevisto con lucidità. La fortuna sorride ai progetti personali e alle iniziative innovative, quindi sfrutta l’energia del momento senza timore.

PESCI

Cari Pesci, un periodo delicato ma positivo, fatto di intuizioni e sensibilità. Le relazioni affettive si approfondiscono e chi è solo potrebbe vivere emozioni intense e significative. Sul lavoro, seguire l’istinto e la creatività porterà vantaggi, ma serve attenzione ai dettagli pratici. La fortuna è più intensa se ti concentri su attività artistiche, spirituali o che richiedono sensibilità: le giornate promettono soddisfazioni se saprai ascoltare la tua voce interiore.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 26 DICEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: un periodo delicato ma positivo, fatto di intuizioni e sensibilità.