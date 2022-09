Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 23 settembre 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 23 settembre 2022, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, in amore durante la giornata di oggi – 23 settembre – avete bisogno di ritrovare un po’ di calma e tranquillità. Per quanto riguarda il lavoro, ultimamente ci sono stati dei piccoli rallentamenti. Tranquilli: presto tutto si risolverà.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 23 settembre 2022), Luna e Venere sono dalla vostra parte e il fine settimana, che orami è alle porte, sarà interessante dal punto di vista sentimentale. Siete carichi? Per quanto riguarda il lavoro, nelle prossime ore cercate di farvi coraggio: presto tutto si risolverà e le tensioni si allenteranno per un bel po’ di tempo.

GEMELLI

Cari Gemelli, in questo momento c’è un po’ di incertezza in amore. Ma non temete: Venere dal 29 settembre sarà dalla vostra parte, forza, tenete duro. Per quanto riguarda il lavoro, durante la giornata di oggi – venerdì 23 settembre 2022 – cercate di mantenere la calma perché perdere le staffe è possibile, molto facile: meglio essere prudenti e pazienti…

CANCRO

Cari Cancro, nel fine settimana che orami è alle porte dovrete chiarire qualche questione sentimentale, soprattutto se avete avuto problemi con il partner. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di risolvere i problemi economici: il mese di settembre è stato un po’ costoso per voi… Forse un po’ troppo…

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 23 settembre 2022), questo è un periodo interessante se siete single e alla ricerca di avventure. Se poi considerate che dal 29 settembre Venere sarà dalla vostra parte e vi darà una mano… Per quanto riguarda il lavoro, state finalmente per ritrovare la stabilità persa: il periodo promette bene! Coraggio!

VERGINE

Cari Vergine, la Luna sta per transitare nel vostro segno, Venere è dalla vostra parte e le stelle vi aiuteranno in amore. Cosa volere di più? Per quanto riguarda il lavoro, chi vi sta attorno si fida di voi e del vostro lavoro: fate vedere agli altri quanto valete con serenità e calma.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 23 SETTEMBRE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: periodo interessante se siete single e alla ricerca di avventure. Coraggio!