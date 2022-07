Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 22 luglio 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 22 luglio 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, nella vita di coppia, come in quella lavorativa, è necessaria una buona revisione generale. Perché non fare un punto della situazione e capire se c’è qualcosa che non va e come sistemare tutto? Coraggio, ci vorrà poco.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 22 luglio 2022), non si esclude una bella rivincita nella prossime ore in particolare per chi è single. Per quanto riguarda il lavoro, meglio usare la diplomazia perché la luna renderà le cose complicate…

SAGITTARIO

Cari Sagittario, state vivendo giornate interessanti, sopratutto se siete single e alla ricerca di qualche relazione. Per quanto riguarda il lavoro, situazione in recupero grazie a Giove favorevole. Avanti, coraggio. Buttatevi in nuove avventure senza timore.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, nelle prossime ore di questa giornata di fine luglio potrebbero arrivare dei dubbi che influiranno sulla vostra vita sentimentale. Per quanto riguarda il lavoro, il periodo attuale è complicato da gestire. Ma almeno provateci…

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 22 luglio 2022), periodo generoso per gli affetti in generale. Per quanto riguarda il lavoro, sono in arrivo influssi validi, positivi che potrebbero generare belle novità.

PESCI

Cari Pesci, Venere permette di recuperare un sentimento perso o sopito. Per quanto riguarda il lavoro, siete è alla ricerca di nuovi stimoli. Cercate, cercate, cercate. Non mollare mai. Questo deve essere il vostro motto.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 22 LUGLIO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Sagittario: giornate interessanti per i single.