Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 21 novembre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 21 novembre 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, giornata vivace: senti il bisogno di prendere in mano una situazione che ristagna da troppo tempo. Sul lavoro un confronto porta chiarimenti utili. In amore, evita gli impulsi: meglio ascoltare prima di dire la tua. Sul lavoro qualcosa si sblocca, ma richiede un piccolo aggiustamento di rotta. In amore torna il bisogno di conferme: parlane apertamente, senza pretese. La sera è dolce, familiare, perfetta per ritrovare te stesso.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 21 novembre 2025), piccoli rallentamenti non devono spaventarti: è solo il tuo bisogno di stabilità che oggi è messo alla prova. Bene le finanze. In coppia c’è desiderio di maggiore intimità: dedica tempo alla persona amata.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, le idee corrono veloci: ottimo momento per comunicare, proporre, convincere. Attenzione solo a non disperdere energie. Nel privato arriva un messaggio inatteso che riporta un sorriso sincero.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la sensibilità oggi è alle stelle: prendi le emozioni per quello che sono, senza farle esplodere. Un progetto domestico prende forma. In amore qualcuno potrebbe sorprenderti con un gesto affettuoso. Nei rapporti affettivi potresti sentire un po’ di distanza, reale o percepita: basta poco per recuperare armonia, magari un gesto gentile o una parola più calda. Attenzione ai soldi: non è il momento per spese impulsive. La sera porta una sensazione di benessere domestico.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 21 novembre 2025), torna la determinazione: giornata forte per chiarire ruoli e obiettivi. Anche nei sentimenti ritrovi sicurezza, ma evita gelosie immotivate. La sera porta un invito piacevole.

PESCI

Cari Pesci, si apre un periodo più organizzato: oggi puoi sistemare ciò che non funzionava. Nel lavoro c’è una notizia incoraggiante. Nei rapporti affettivi serve un po’ di leggerezza: lascia spazio al gioco. Sul lavoro è un buon momento per proporre un’idea innovativa, ma evita di essere troppo impulsivo: la diplomazia ti aiuterà più dell’irruenza. In amore, le emozioni sono altalenanti ma sincere: se sei in coppia, hai bisogno di sentirti compreso; se sei single, una persona ti osserva da lontano ma aspetta un tuo segnale. La serata è ideale per staccare la mente e dedicarti a qualcosa di leggero.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 21 NOVEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Leone: torna la determinazione: giornata forte per chiarire ruoli e obiettivi.