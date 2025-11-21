Icona app
Home » Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 21 novembre 2025

di Marco Nepi
Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 21 novembre 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 21 novembre 2025, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, hai bisogno di equilibrio e oggi lo cerchi ovunque: nelle relazioni, nel lavoro, persino nei tuoi pensieri. Una persona ti tende una mano proprio quando ne hai bisogno. Sul lavoro potresti ricevere un apprezzamento che rinforza la tua autostima.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 21 novembre 2025), sei intenso e magnetico come solo tu sai essere. Le tue parole possono lasciare il segno: usale bene, non per ferire. Sul lavoro si apre un piccolo spiraglio che può portare a un miglioramento futuro. In amore c’è passione, ma anche bisogno di controllo: attenzione a non esasperare le dinamiche. Una confidenza ricevuta ti fa riflettere profondamente.

GEMELLI

Cari Gemelli, hai voglia di libertà, movimento, aria nuova. Purtroppo la prima parte della giornata ti chiede responsabilità e pazienza. Ma non ti abbattere: nel pomeriggio arriva una buona notizia che solleva l’umore. In amore torna il sorriso: se sei single, potresti ricevere un invito. Se sei in coppia, serve un piccolo gesto per ritrovare sintonia. Serata energetica.

CANCRO

Cari Cancro, una giornata concreta, efficace, da vero Capricorno: puoi chiudere una questione rimasta in sospeso. Un superiore o collega riconosce il tuo merito. In amore però sembra tutto più lento: non forzare. Meglio ascoltare e lasciare che le emozioni trovino il loro tempo. Possibile stanchezza fisica: concediti un momento di respiro.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 21 novembre 2025), la mente vola, le idee pure, ma non tutto può essere realizzato subito. Cerca di scegliere una direzione chiara. Oggi la creatività sale e può aiutarti a risolvere un problema. In amore hai voglia di novità e stimoli: sorprenditi e sorprendi il partner. Serata brillante, anche con amici.

VERGINE

Cari Vergine, una giornata di grande intuizione: senti le cose prima che accadano. Ottima energia per lavori creativi o artistici. Nei rapporti affettivi però evita di idealizzare troppo: rimani ancorato alla realtà. Una conversazione sincera porta armonia. Serata sensibile e romantica.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 21 NOVEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: una giornata di grande intuizione: senti le cose prima che accadano. 

Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
