Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 21 luglio 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 21 luglio 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, ultimamente vi sentite un po’ limitati dalla vostra relazione. Sul lavoro, invece, siete soddisfatti ma voi avete sempre bisogno di fare qualcosa di nuovo. Solo così sarete in grado di togliervi belle soddisfazioni in ogni campo. Fatevi trovare pronti.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 21 luglio 2023), la luna è nel vostro segno quindi approfittate di questo transito positivo per aprirvi in amore. Sul lavoro la routine è sempre la stessa ma presto vi prenderete un po’ di pausa dagli impegni.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, non siete del tutto soddisfatti della vostra relazione, cercate di chiarirvi le idee. Sul lavoro arriveranno promozioni dopo il periodo estivo. Avete dato il massimo e sarete in grado di togliervi belle soddisfazioni. Godetevi anche un po’ di meritato riposo.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, c’è un po’ di confusione nella vostra vita da tutti i punti di vista. Forse, in amore, sarebbe meglio stare da soli per un po’ e, sul lavoro, cercate di capire cosa volete davvero. Forse dovreste seriamente guardarvi intorno e lanciarvi in nuove avventure.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 21 luglio 2023), siete in dubbio in amore ma presto capirete cosa fare. Sul lavoro vi state impegnando ma volevate altro. Non è infatti quello che sognavate di fare. Guardatevi intorno ma per il momento tenetevi stretto ciò che avete.

PESCI

Cari Pesci, voi siete degli inguaribili romantici e ciò che desiderate di più nella vita è l’amore che, adesso, è al top. Sul lavoro siete molto impegnati ma bisogna stringere i denti. Per fortuna le ferie sono vicine e potrete ricaricare le pile o fare un po’ di vacanze.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 21 LUGLIO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: l’amore è al top in ogni campo. Chi è single può incontrare l’anima gemella. Chi è