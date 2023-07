Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 21 luglio 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 21 luglio 2023, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, questa giornata è ideale per vivere al massimo i sentimenti. Per quanto riguarda la sfera lavorativa, siete abbastanza stressati ma presto arriverà anche il vostro momento di relax. Sarete in grado di ottenere grandi cose in ogni campo.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 21 luglio 2023), le stelle sono dalla vostra parte e con la luna nel segno farete scintille in amore. Sul lavoro tutto procede bene anche se potreste applicarvi un po’ di più.

GEMELLI

Cari Gemelli, se avete fatto un incontro interessante negli ultimi giorni allora approfonditelo. Sul lavoro gli impegni sono tanto ma presto arriverà un periodo più “scarico” in cui rilassarsi. Sarete in grado di togliervi belle soddisfazioni in ogni campo.

CANCRO

Cari Cancro, la giornata non è ideale per le questioni di cuore. Potrebbero esserci litigi quindi attenzione alle parole di troppo. Sul lavoro ci sono piccoli ostacoli da affrontare. Magari può essere il momento giusto per chiarire con un collega e trovare una soluzione ai problemi di lungo corso.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 21 luglio 2023), il cielo parla d’amore quindi via libera ai sentimenti. Sul lavoro siete stimati da tutti e dopo tutti i sacrifici, godetevi questo momento di successo. Prendetevi anche un po’ di meritata pausa e relax, ne avete bisogno.

VERGINE

Cari Vergine, siete un po’ in crisi in amore, dovreste cercare di chiarire i vostri sentimenti. Sul lavoro meglio tenere separate la vita privata da quella professionale. Sarete in grado di ottenere grandi cose in ogni campo e togliervi belle soddisfazioni.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 21 LUGLIO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dei Gemelli: se avete conosciuto da poco una persona, può essere quella giusta per ottenere qualcosa di speciale.