Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 21 giugno 2024 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 21 giugno 2024, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, per molti di voi nati sotto questo segno il parere delle persone che vi circondano è fondamentale. Il fine settimana ormai alle porte vi porrà sotto una luce diversa rispetto al solito. Dovrete stare attenti a non fare qualche errore di valutazione o ad essere troppo duri e troppo critici. Coraggio!

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 21 giugno 2024), a breve Venere e Mercurio vi regaleranno delle emozioni veramente importanti. Ecco perchè dovreste cercare di uscire di più e stare maggiormente insieme alle persone che vi fanno stare bene. Vi sarà più facile trovare una soluzione importante a problemi annosi che vi portate dietro da tempo.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, le prime due settimane di questo mese di giugno sono state molto pesanti per molti di voi. Forse per questo motivo siete un po’ stanchi, soprattutto mentalmente. Ecco perchè dovreste cercare di riposare un po’ di più. Questa lotta che apparentemente sembra essere contro i mulini a vento, alla fine potrebbe portarvi delle vittorie. Tenete duro!

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la seconda parte di questo mese di giugno 2024 sarà decisamente sottotono per voi. In questo momenti vi sentite come coloro che devono scalare una montagna e si sentono soli e impotenti. Non temete: ovviamente si tratta di una fase transitoria che capita a tante persone.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 21 giugno 2024), in questo fine settimana di giugno ritrovere le forze e l’energia che non avete avuto nella prima parte della settimana. Anche chi è reduce da una fase complicata avrà un forte desiderio di recuperare il tempo perduto. Grazie a Venere favorevole, avrete buon gioco nel ritrovare quella passione che sembrava perduta. Bene così!

PESCI

Cari Pesci, alcuni pensieri negativi o retroattivi potrebbero rendere questo fine settimana che sta iniziando ricco di incognite e nervosismo. Dovrete fare attenzione a tutti quei problemi che in passato vi hanno causato malumore e insoddisfazione e che potrebbero ripresentarsi. Alcune questioni legali rimaste in sospeso potrebbero arrivare a soluzione.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 21 GIUGNO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dello Scorpione: a breve Venere e Mercurio vi regaleranno delle emozioni importanti. Coraggio!