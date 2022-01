Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 21 gennaio 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 21 gennaio 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, giornata molto interessante in amore. Approfittatene, sia se siete single sia se avete già una relazione stabile. Sul lavoro vi attende una domenica davvero bella, nella quale potrete raccogliere i frutti del vostro impegno. Chi dà il massimo prima o poi viene premiato.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 21 gennaio 2022), in amore dovete lasciarvi andare di più, siete troppo frenati. In particolare con i nati sotto il segno della Vergine e Capricorno potreste vivere belle emozioni. Sul lavoro avete speso troppo e ora il portafogli ne risente, rimandate altre uscite.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, giornata sottotono in amore, avvertite una certa stanchezza nei rapporti con il partner. Evitate di essere ambigui e di tenere due piedi in una scarpa, se c’è qualcosa che non va, parlatevi e chiarite. Anche sul lavoro si prevede una giornata negativa, mantenete la calma.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la giornata di oggi – 21 gennaio 2022 – è molto piacevole in amore, specie per i single. Potete fare incontri favorevoli. Chi sta provando una convivenza, può rendersi conto che tutto va per il meglio e che vi trovate bene insieme. Sul lavoro in arrivo nuove idee e collaborazioni. Rimboccatevi le maniche.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 21 gennaio 2022), è il momento di farsi avanti in amore. Se c’è una persona che vi piace, dichiaratevi. Che avete da perdere? Sul lavoro se avete voglia di parlare e avanzare richieste fatelo pure, ma senza pretendere la Luna.

PESCI

Cari Pesci, giornata con qualche problemino a causa di una Luna dissonante. Sul lavoro se ci sono situazioni importanti in bilico, meglio rinviare alla prossima settimana, quando le stelle saranno più favorevoli. Le cose infatti al momento vanno un po’ a rallentatore.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 21 GENNAIO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquaro: osate di più, sia in amore che sul lavoro.