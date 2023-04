Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 21 aprile 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 21 aprile 2023, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, la giornata di oggi – 21 aprile 2023 – sarà fondamentale, sentirete il bisogno di avere accanto la persona amata. Per quanto riguarda il lavoro, impegnatevi al massimo anche perché presto arriverà un’opportunità davvero importante.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 21 aprile 2023), dal punto di vista amoroso bisogna fare un passo indietro e concentrarsi un po’ di più su se stessi. Per quanto riguarda il lavoro bisogna restare sempre sul pezzo perché le novità sono dietro l’angolo.

GEMELLI

Cari Gemelli, in questo periodo potreste ritrovare l’amore quindi godetevi queste giornate piene di energia e voglia di fare. Sul lavoro guardate al futuro e ponetevi nuovi obiettivi. Saprete ottenere grandi cose in ogni campo, e dimostrare di che pasta siete fatti.

CANCRO

Cari Cancro, in amore lasciatevi sorprendere dall’ignoto perché il cielo parla di emozioni forti. Sul lavoro potreste vivere dei cambiamenti che miglioreranno le vostra vita. Dimostrate che siete in grado di ottenere molto di più di ciò che gli altri dipingono per voi, anche a costo di andare contro a qualche vostro superiore.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 21 aprile 2023), sarete in grado di trovare soluzioni ai problemi che vi attanagliano e dimostrare di che pasta siete fatti. In amore la giornata di oggi è abbastanza tranquilla quindi meglio godere di questa quiete. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di approfittare di queste giornate per mettere in pratica i vostri progetti.

VERGINE

Cari Vergine, in questo periodo siete un po’ con la testa sulle nuvole e bisogna dire che un po’ di sta piacendo questa sensazione. Sul lavoro tenete duro fino a fine mese e poi arriveranno belle soddisfazioni. Saprete togliervi qualche sassolino dalla scarpa, soprattutto se qualcuno ha provato a mettervi il bastone fra le ruote.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 21 APRILE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: siete tornati a ruggire come non vi capitava da tempo, rimboccatevi le maniche.