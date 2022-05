Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 20 maggio 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 20 maggio 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, vi attende una mattinata leggermente sottotono, tranquilli: nel corso del pomeriggio recupererete tutto. Per quanto riguarda il lavoro, è un periodo in cui dovete fare le cose con calma, evitate lo stress. Non serve a nulla.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 20 maggio 2022), le stelle vi sono amiche, cercate di sfruttare l’occasione che si paleserà fino in fondo. Recupero lento sul lavoro, ma comunque un recupero. Non si potrebbe chiedere di più in questo momento dal punto di vista lavorativo.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, l’amore non è nelle vostre corde in questo periodo, non vi sforzate troppo, rischiate di perdere tempo e spendere fatica. Per quanto riguarda il lavoro, tutto procede, ma potrebbe andare meglio. Provate ad alzare l’asticella.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, siete agitati ed irascibili, cercate di mantenere la calma più che potete nel corso di questa giornata di fine maggio. Per quanto riguarda il lavoro, gli impegni lavorativi vi pervadono. Un giorno di riposo vi farebbe bene… Relax!

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 20 maggio 2022), vi attende una giornata interessante, in particolare per chi volesse sviluppare un progetto di coppia, fare dei passi importanti. Il lavoro continua a darvi soddisfazioni. Avanti così.

PESCI

Cari Pesci, siete innamorati della vita. Cercate una persona su cui canalizzare queste energie positive. Il lavoro procede a rilento, ma quella in arrivo si prospetta come una giornata di recupero.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 20 MAGGIO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dello Scorpione: le stelle vi sono amiche, cercate di sfruttare l’occasione fino in fondo.