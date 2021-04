Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 2 aprile 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 2 aprile 2021, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, la giornata di oggi – venerdì 2 aprile 2021 – sarà complessa e faticosa, specialmente dal punto di vista sentimentale. Al momento la situazione non è chiara, potreste addirittura avere due storie parallele. Fare chiarezza? Sarebbe opportuno! Meglio chiuderne una delle due e concentrarvi solo su quella che più vi entusiasma.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi – 2 aprile 2021 – cercate di non stancarvi troppo, non fate più del necessario. Bene l’amore, ma si può avere più complicità. Cambiamenti in vista nel lavoro, qualcuno potrebbe già essere in atto. Non fatevi trovare impreparati. Cercate di darvi delle priorità, non potete fare tutto e subito.

GEMELLI

Cari Gemelli, la giornata di oggi vi invita a ricercare completa sincerità in amore. Non potete litigare continuamente con il partner senza trovare una soluzione: capite cos’è che non va. Nel lavoro potreste avere una proposta diversa, inaspettata. Prendetela seriamente in considerazione, valutando con calma pro e contro prima di accettare.

CANCRO

Cari Cancro, la giornata di oggi secondo l’oroscopo di Paolo Fox sarà all’insegna della tensione: se ultimamente ci sono state spese di troppo, ora potreste ritrovarvi a discutere con il partner. Ciò nonostante, la Luna è nel tuo segno. Cercate comunque di risparmiare e non spendere oltre le vostre possibilità. In questo periodo c’è un po’ di stanchezza, di nervosismo. Parola d’ordine? Tranquillità.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Fox di oggi, se siete soli è probabile che al momento non state cercando nuove storie o relazioni. Nelle coppie ci potrebbe essere qualche litigio di troppo. Cercate di calmare le acque, se non volete litigare continuamente con il partner. Portate avanti i vostri progetti lavorativi.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, sarà una giornata all’insegna delle discussioni in amore. Siete particolarmente intransigenti e la cosa può portare a discussioni. Momento giusto invece per portare avanti le questioni lavorative. Se avete dei progetti ambiziosi, difendeteli ad ogni costo, anche se potrebbero esserci colleghi e superiori che faranno di tutto per mettervi il bastone fra le ruote.

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Toro: buone notizie sul fronte dell’amore e del lavoro (cambiamenti in vista) ma attenzione a non strafare.

