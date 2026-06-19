Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 19 giugno 2026
Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 19 giugno 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci
OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 19 giugno 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:
Cari Bilancia, avete bisogno di armonia e chiarezza. Alcune situazioni che vi hanno creato dubbi iniziano finalmente a definirsi meglio. Nel lavoro la diplomazia sarà la vostra arma vincente. In amore il cielo favorisce incontri, riavvicinamenti e momenti di grande dolcezza. Lasciate parlare il cuore senza troppi timori.
Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 19 giugno 2026), siete intensi, profondi e particolarmente intuitivi. Oggi riuscite a capire immediatamente chi è sincero e chi invece nasconde qualcosa. Nel lavoro questa capacità vi aiuterà a fare scelte molto intelligenti. In amore cercate emozioni vere e non avete più voglia di compromessi inutili. Una giornata intensa e ricca di soddisfazioni.
Cari Sagittario, la voglia di novità è forte e il cielo vi invita a seguire l’istinto. Nel lavoro potrebbero nascere idee interessanti oppure occasioni da valutare con attenzione. In amore siete spontanei e affascinanti, ma dovreste imparare a dare maggiore continuità ai vostri sentimenti. Un incontro potrebbe sorprendervi.
Cari Capricorno, la giornata vi offre conferme importanti. Nel lavoro la vostra serietà viene riconosciuta e qualcuno potrebbe affidarvi maggiori responsabilità. Le stelle favoriscono la crescita professionale e i progetti concreti. In amore siete più dolci del solito e questo rende i rapporti più profondi e sinceri.
Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 19 giugno 2026), avete bisogno di libertà ma anche di nuovi stimoli. Le idee sono tante e una potrebbe rivelarsi particolarmente fortunata. Nel lavoro siete creativi e pronti a sperimentare strade diverse. In amore il cielo favorisce rapporti basati sul rispetto reciproco e sulla sincerità. Le nuove conoscenze promettono bene.
Cari Pesci, la sensibilità è il vostro punto di forza e oggi vi aiuta a comprendere situazioni e persone con grande lucidità. Nel lavoro una vostra intuizione potrebbe fare la differenza. In amore il cielo è molto favorevole: cresce il desiderio di vivere emozioni autentiche e di lasciarsi andare senza paura. Le stelle proteggono il cuore.
Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: la sensibilità è il vostro punto di forza e oggi vi aiuta a comprendere situazioni e persone con grande lucidità.