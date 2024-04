Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 19 aprile 2024 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 19 aprile 2024, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, con questa situazione astrale si può vivere decisamente in maniera serena un amore. Per quanto riguarda il lavoro, vi sentite stanchi, forse ci sono tante novità da digerire. Qualcosa decollerà nelle prossime settimane. Tenete duro. Vedrete che tutto si aggiusta. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 19 aprile 2024), le opposizioni di alcuni pianeti forse vi faranno accusare troppo le polemiche. Per quanto riguarda il lavoro, lasciare il certo per l’incerto ora è decisamente da non fare… Rimboccatevi le maniche. Ottime opportunità di successo. Tutto andrà per il verso giusto.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, servirà cautela. Stesso discorso per domani. Per quanto riguarda il lavoro, Giove è favorevole nel tuo segno e lo sarà per diversi mesi. Godine. Non prendetevela troppo. Rimboccatevi le maniche e vedrete che tutto si aggiusta.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, l’amore andrà bene: Luna, Venere, Sole e Mercurio saranno tutti favorevoli. Capitolo lavoro: non lasciatevi scoraggiare, tutto ripartirà nelle prossime settimane. Si tratta solo di stringere in denti ancora un po’. Ci saranno ottime opportunità di successo. Rimboccatevi le maniche.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 19 aprile 2024), il fine settimana vi invita ad essere più predisposti nei confronti degli altri. Per quanto riguarda il lavoro, attenzione se dovete firmare un accordo o se ci sono questioni legali da risolvere. Tutto si aggiusta.

PESCI

Cari Pesci, sarà bene lasciar andare le cose in amore, venerdì e sabato saranno giornate sottotono da questo punto di vista. Per quanto riguarda il lavoro, potrete migliorare: Sole, Mercurio e Venere sono favorevoli. Vedrete che presto tutto si aggiusta. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 19 APRILE 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: bene l’amore. Sul lavoro, sole all’orizzonte. Tenete duro ancora un po’.