Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 17 febbraio 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 17 febbraio 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, c’è un bel recupero in amore nel fine settimana che gioverà molto sul vostro equilibrio interiore. Sul lavoro c’è un bel recupero anche se non tutti i problemi si risolveranno in un attimo. Dovete avere un po’ di pazienza e buona volontà, ma andrà tutto per il meglio.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 17 febbraio 2023), la luna è favorevole e regala belle emozioni. Sul lavoro potreste ricevere una bella e inaspettata proposta. Valutate pro e contro con calma prima di accettare. Sono decisioni molto delicate da prendere.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, è finalmente arrivato il momento di un bel recupero in amore. Sul lavoro la voglia di fare è tanta ma non dimenticate mai di seguire la vostra creatività. Avete tutte le carte in regola per fare bene. Non fatevi prendere dall’ansia.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, bello questo cielo con Venere, Marte e Giove favorevoli. Sul lavoro arrivano novità e forse nuovi e interessanti incarichi. Siete un po’ stanchi della solita routine e non vi sentite pienamente sfruttati e valorizzati. Fatevi valere o se proprio non ci sono possibilità di carriera, guardatevi attorno. Spesso cambiare fa bene.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 17 febbraio 2023), questa giornata è ideale per vivere la passione. Per quanto riguarda il lavoro, invece, siete molto affaticati e qualcuno potrebbe voltarvi le spalle, attenzione.

PESCI

Cari Pesci, questa giornata non è proprio ideale per l’amore anche se sabato e domenica andrà meglio. Sul lavoro non state guadagnando tanto ma Giove porterà un bellissimo recupero in primavera. Limitate le spese se non volete che il portafoglio pianga.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 17 FEBBRAIO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello della Bilancia: c’è un ottimo recupero sotto tutti i punti di vista, dal lavoro all’amore.