Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 17 febbraio 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 17 febbraio 2023, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, molto bella questa giornata per l’amore dove i problemi di coppia possono essere risolti una volta per tutte. Sul lavoro sono previsti spostamenti e anche molte novità. Fatevi trovare pronti e non fatevi prendere dall’ansia.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 17 febbraio 2023), in questa giornata le stelle vi permetteranno di riscoprire tutto il bello delle emozioni. La giornata è ideale anche per il lavoro dove riuscirete a trovare un bell’equilibrio con i colleghi.

GEMELLI

Cari Gemelli, attenzione in amore perché l’umore è un po’ ballerino. Sul lavoro potrebbe esserci qualche disguido con il partner ma niente di troppo grave. In ogni caso cercate di chiarirvi per non ingigantire questioni di poco conto.

CANCRO

Cari Cancro, questo fine settimana sarà abbastanza altalenante dal punto di vista emotivo. Attenzione alle parole di troppo. Sul lavoro va meglio anche se in questo weekend potrebbe trovare qualche dubbio.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 17 febbraio 2023), attenzione alla tensione in amore anche se non dipende tanto da voi quanto dal partner. Sul lavoro va meglio ma a volte varrebbe la pena ascoltare anche il parere degli altri.

VERGINE

Cari Vergine, la giornata è molto positiva per i sentimenti e i single del segno possono contare su nuovi interessanti incontri. Sul lavoro c’è voglia di cambiamento. Siete stanchi della solita routine e avete voglia di novità e stimoli diversi, guardatevi intorno.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 17 FEBBRAIO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Toro: preparatevi a vivere un fine settimana di grandissime emozioni in ogni campo.