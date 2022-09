Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 16 settembre 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 16 settembre 2022, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, la Luna sarà favorevole e Venere non sarà più contraria: buone notizie quindi per l’amore anche se c’è ancora un po’ di nervosismo nell’aria da tenere a bada. Lavoro? Dovrete risolvere un problema che vi sta dando del filo da torcere: cercate di fare tutto con calma.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 16 settembre 2022), ultimamente non riuscite a tollerare nulla, date di matto per qualsiasi cosa. Attenzione però: in amore bisogna essere pazienti. Capitolo lavoro: cercate di riflettere prima di fare qualsiasi fatto o passo. La fretta non porta da nessuna parte.

GEMELLI

Cari Gemelli, la Luna è dalla vostra parte e nelle prossime ore avrete modo di recuperare un rapporto che avevate interrotto anche bruscamente. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di evitare le discussioni, anche se non sarà sempre così facile…

CANCRO

Cari Cancro, la Luna finalmente non è più in opposizione. Quella di domenica sarà una giornata ottima per lasciarsi andare alle emozioni. Lavoro? Cercate di analizzare con cautela le nuove collaborazioni che si paleseranno: non impegnatevi se sapete di non riuscire a portare a termine qualcosa nel miglior modo possibile.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 16 settembre 2022), in amore a breve ci potrebbero essere dei dubbi, meglio evitare polemiche e conflitti… Per quanto riguarda il lavoro, potrebbe esserci un piccolo imprevisto da gestire: cercate di mantenere la calma e il sangue freddo. A tutto c’è una soluzione.

VERGINE

Cari Vergine, buone nuove sul fronte dell’amore, prevista molta più passione del solito. Per quanto riguarda il lavoro, bisognerà recuperare dal punto di vista del denaro, meglio gestire bene tutte le spese. Oculatezza.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 16 SETTEMBRE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: bella giornata per l’amore. Attenti però alle spese.