Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 16 aprile 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 16 aprile 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, la giornata di oggi – venerdì 16 aprile 2021 – sarà ricca di belle emozioni in arrivo. Quest’energia positiva sarà ancora più forte a partire dal 9 maggio. Abbiate quindi un po’ di pazienza. Per quanto riguarda il lavoro, chi ha subito delle perdite non le recupererà immediatamente ma questo non vuol dire che il futuro sia segnato definitivamente.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 16 aprile 2021), per i sentimenti si prospetta un periodo delicato in cui la cautela farà la parte del leone. Per quanto riguarda il lavoro, invece sarete molto creativi, tuttavia questa vostra verve dovrà fare i conti con alcune difficoltà finanziarie. Cercate di non spendere oltre il dovuto.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, durante la giornata di oggi la Luna sarà opposta: servirà qualche attenzione in più nei sentimenti. Evitate litigi inutili con il partner. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di mantenere la calma e non siate impazienti, rimandate ai prossimi giorni le cose che non riuscire a portare a termine ora. Serve pazienza.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la giornata di oggi (16 aprile) sarà positiva per i sentimenti. Approfittate di quest’energia perché domenica potreste risentire di qualche piccolo fastidio. Per quanto riguarda il lavoro, le nuove responsabilità si faranno sentire. Mantenete la calma e datevi delle priorità. Potreste dover prendere delle decisioni importanti.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 16 aprile), la giornata si preannuncia positiva per parlare e dire al partner tutto quello che non va. Inutile tenersi tutto dentro e far peggiorare le cose. Non rimandate il dialogo, è il modo migliore per sciogliere le tensioni. Questo vale anche con i colleghi di lavoro.

PESCI

Cari Pesci, non rimuginate sul passato. A volte avete la tendenza a vivere di ricordi e questo vi crea una certa malinconia. Capitolo lavoro: la stanchezza si farà sentire, sarà meglio rimandare tutti i progetti o eventuali discorsi con il capo a partire dal 19 aprile. Date il massimo e vedrete che presto raccoglierete i frutti dei vostri sacrifici.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 16 APRILE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del del Capricorno: bene i sentimenti. Godetene ora perché poi le stelle non saranno così favorevoli.

