Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 15 marzo 2024 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 15 marzo 2024, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, la giornata di oggi – 15 marzo – potrebbe portare ancora tensioni nelle relazioni interpersonali. Magari ci sarà qualcuno che proverà ad infastidirvi o che per lungo tempo vi ha tenuto sotto scacco. Adesso sarete voi che vorrete togliervi il sassolino dalla scarpa…

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 15 marzo 2024), la posizione di Venere vi rende decisamente più affabili e più inclini a vivere i sentimenti con maggiore coinvolgimento nel corso delle prossime ore. Adesso siete disposti a seppellire l’ascia di guerra, soprattutto se recentemente sono nate tensioni in famiglia.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la noia e la monotonia potrebbero rappresentare una grossa insidia nel corso di questi giorni di metà marzo per coloro che vivono una storia che si trascina da molto tempo. Dovreste impegnarvi di più per rendere la vostra storia più divertente ed esaltante.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la posizione di Venere in queste ore stimola il vostro lato sentimentale. Magari un’amicizia speciale potrebbe diventare qualcosa di molto più importante. Ci saranno tutte le condizioni per conoscere persone nuove e per innamorarvi, soprattutto se cercate da tempo la persona giusta.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 15 marzo 2024), torna la voglia di mettervi in gioco, di esplorare nuovi orizzonti, di fare cose nuove e di non fossilizzarvi sempre sulle solite cose. L’importante, per voi, sarà avere al vostro fianco una persona che sappia stimolarvi e che vi sappia incentivare.

PESCI

Cari Pesci, è arrivato il momento di progettare cose nuove e di tirare fuori le vostre ambizioni. Ogni progetto che inizia adesso potrebbe avere degli sviluppi davvero soddisfacenti. In questo momento avete bisogno di persone stimolanti e costruttive.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 15 MARZO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: è il momento di progettare cose nuove e di tirare fuori le vostre ambizioni.