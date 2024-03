Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 15 marzo 2024 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 15 marzo 2024, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, le stelle nel corso di questo mese di marzo proteggono soprattutto la sfera sentimentale. Soprattutto le coppie giovani e quelle appena nate, vivranno un fine settimana (16-17 marzo) di pieno coinvolgimento e di passione. Cercate di non rovinare questo momento con polemiche inutili legate a vecchie questioni.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 15 marzo 2024), state attraversando una fase caratterizzata da profondi cambiamenti. Dovrete accettare situazioni nuove e sfruttarle a vostro favore, piuttosto che fare resistenza impedendo ciò che è ineluttabile. Datevi da fare con coraggio e tranquillità.

GEMELLI

Cari Gemelli, Venere dissonante non depone di certo a vostro favore, soprattutto per quanto riguarda l’amore e la comunicazione. Le coppie di lunga data, che ormai si trascinano stancamente, potrebbero vivere un fine settimana molto tormentato. Cercate di tenere duro e moderate le parole…

CANCRO

Cari Cancro, da oggi – venerdì 15 marzo – inizia una fase astrologica molto promettente, ricca di spunti, belle sorprese ma anche soddisfazioni a livello lavorativo. Potrebbero essere in arrivo delle belle promozioni soprattutto per coloro che hanno studiato molto o si sono impegnati a fondo in un progetto importante.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 15 marzo 2024), Giove dissonante potrebbe portare diverse tensioni in famiglia soprattutto per questioni legate alla gestione dei soldi o ad altri aspetti pratici. Dovrete cercare di gestire il vostro denaro con parsimonia. La posizione di Venere, decisamente molto positiva, aiuterà soprattutto coloro che stanno cercando l’anima gemella.

VERGINE

Cari Vergine, casa, lavoro e spese saranno tra i temi più dibattuti in famiglia nel corso delle prossime ore. Potrebbero nascere dei contrasti o delle tensioni con le persone che amate. Le stelle vi consigliano di moderare i toni. Calma.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 15 MARZO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Cancro: prende il via una fase astrologica molto promettente. Belle sorprese ma anche soddisfazioni a livello lavorativo.