Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 15 luglio 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 15 luglio 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, si prevede una giornata molto positiva, avete tante passioni da portare avanti e realizzare con entusiasmo. Non fatevi scappare buone occasioni, finireste per avere dei rimpianti. Dopo un passato turbolento, è il caso di rimettersi in sesto. Sul lavoro dovete evitare litigi con i colleghi. Spingete sull’acceleratore.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 15 luglio 2022), una giornata non certo delle migliori, cercate di mantenere la calma. Sul lavoro il periodo è problematico e le stelle non vi assistono. Sembra proprio che non vi stia bene nulla. Rimboccatevi le maniche.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, questa è per voi una giornata positiva, la Luna attiva potrebbe regalarvi grandi emozioni, soprattutto in amore. Se siete single da tempo, potrebbe essere arrivato il momento di trovare l’anima gemella. Sul lavoro questo è un momento davvero propizio. Portate avanti nuovi progetti e collaborazioni.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, una giornata davvero sottotono specie in amore. Attenzione a possibili litigi con il partner, potrebbero esserci dei problemi. Sul lavoro tenete a bada le polemiche. A volte dovete mordervi la lingua se non volete finire per litigare con chi vi circonda. Già dalla prossima settimana sarà tutto più facile.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 15 luglio 2022), si prevede una giornata positiva. La Luna è favorevole e questo è molto buono per l’amore. Se avete vissuto una crisi, ora avete tutte le carte in regola per superarla. Ritrovate serenità. Sul lavoro i risultati che speravate non sono ancora arrivati, ma non disperate e abbiate pazienza.

PESCI

Cari Pesci, previsti nuovi incontri in amore. In questo modo potreste dimenticare un passato che vi ha fatto soffrire. Sul lavoro è il momento di darsi da fare e recuperare il tempo perduto. Portate avanti i vostri progetti, anche a lungo termine. Bisogna seminare bene se poi si vogliono raccogliere i frutti.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 15 LUGLIO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello della Bilancia: tante occasioni da cogliere al volo. Non fatevele scappare.