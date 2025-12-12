Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 12 dicembre 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 12 dicembre 2025, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, settimana frizzante! L’energia torna a scorrere e hai finalmente la sensazione di poter recuperare terreno. In amore basta un piccolo gesto per sciogliere un nodo. Sul lavoro arriva una conferma che aspettavi. Le emozioni si risvegliano, ma anche le nostalgie. Cerca di non guardare troppo indietro. Lavoro in ripresa, soprattutto se stai aspettando una risposta burocratica o contrattuale.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 12 dicembre 2025), hai bisogno di stabilità, ma in questi giorni qualcuno potrebbe metterti alla prova. Mantieni la calma: la solidità che cerchi arriva da te, non dagli altri. Buone prospettive economiche entro pochi giorni.

GEMELLI

Cari Gemelli, periodo di grande comunicazione: telefonate, proposte, messaggi inattesi. È il momento ideale per chiarire ciò che non hai detto in passato. In amore torna la leggerezza, anche se una scelta va fatta.

CANCRO

Cari Cancro, le emozioni si risvegliano, ma anche le nostalgie. Cerca di non guardare troppo indietro. Lavoro in ripresa, soprattutto se stai aspettando una risposta burocratica o contrattuale.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 12 dicembre 2025), belle opportunità in arrivo! Non avere paura di mostrare la tua forza, ma ricorda che l’orgoglio può essere un’arma a doppio taglio. In amore ritrovi complicità, soprattutto nel fine settimana.

VERGINE

Cari Vergine, questi giorni chiedono ordine, ma anche flessibilità—e questo potrebbe metterti un po’ alla prova. Bene i progetti a lungo termine. In amore serve più ascolto, meno controllo.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 12 DICEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: belle opportunità in arrivo!