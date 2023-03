Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 10 marzo 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 10 marzo 2023, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, nel corso delle prossime ore di questo venerdì 10 febbraio avrete dei dubbi: non saprete bene da che parte andare e che scelte fare. Amore? Quelli che convivono potrebbero vivere anche una primavere “indecisa”… Tenetevi aperte tutte le strade possibili. Valutate a fondo le questioni.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 10 marzo 2023), quelle che state vivendo sono giornate da sfruttare a fondo, anche se parliamo di un periodo un po’ particolare, soprattutto per i soldi. Forse avete speso un po’ troppo nell’ultimo periodo… Da questa primavera in poi servirà maggiore oculatezza negli investimenti.

GEMELLI

Cari Gemelli, la Luna in questo momento è dissonante ma questo non incide sull’andamento generale delle situazioni perché restate sempre in un periodo positivo. Sorridete, non fatevi condizionare da alcuni momenti di nervosismo che possono palesarsi a breve.

CANCRO

Cari Cancro, state per vivere un grande cambiamento. Qualcosa di importante. Da fine mese non avrete più Saturno opposto, in qualche modo la situazione tornerà alla normalità sia per quanto riguarda i sentimenti sia il lavoro.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 10 marzo 2023), le prossime ore saranno molto importanti per la maggioranza dei nati sotto questo segno. Questa in arrivo sarà una primavera decisiva sia in amore sia per quanto riguarda il lavoro. Coraggio! Preparatevi a cogliere tutte le occasioni.

VERGINE

Cari Vergine, è necessario per voi fare un po’ di pulizia dal punto di vista sentimentale e lavorativo. Sfruttate la giornata di oggi – 10 marzo – e quelle che verranno per capire quali saranno i prossimi passi da fare. Meditate e agite di conseguenza. Coraggio!

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 10 MARZO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: le prossime ore saranno molto importanti per la maggioranza di voi.