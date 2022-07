Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 1 luglio 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 1 luglio 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, nelle prossime ore potreste avere qualcosa da dire al vostro partner, cercate di farlo nei modi e nei toni giusti senza ferire la sensibilità di qualcuno… Per quanto riguarda il lavoro, qualcosa si muove, in arrivo novità. Antenne dritte!

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 1 luglio 2022), bel cielo per i sentimenti. Nelle prossime ore le coppie di lunga data si scopriranno più passionali che mai. Capitolo lavoro: metete nero su bianco le vostre richieste e non ci saranno fraintendimenti di alcun tipo.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, nelle prossime ore di questo inizio luglio in amore potrebbero esserci delle piccole tensioni, previsto un recupero già dalla serata. Novità invece sul lavoro, favoriti i liberi professionisti. Coraggio!

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la giornata di oggi – 1 luglio 2022 – partirà bene. Se in amore ci sono state delle discussioni in questo fine settimana si recupererà tutto. Per quanto riguarda il lavoro, la situazione è stabile, quello che fate vi gratifica e non poco.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 1 luglio 2022), se siete single guardatevi intorno, potreste conoscere una persona carina, interessante. Per quanto riguarda il lavoro, se avete una trattativa in corso chiudetela entro la prossima settimana. Niente fretta, ma velocità.

PESCI

Cari Pesci, una persona vi intriga ma non sapete se dall’altra parte è lo stesso, seguite il vostro intuito e buttatevi. Per quanto riguarda il lavoro siete un po’ confusi, avete bisogno di tempo per fare il punto della situazione ma alla fine ne uscirete vincitori!

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 1 LUGLIO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dello Scorpione: bel cielo per i sentimenti.