Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 1 gennaio 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 1 gennaio 2021, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, da oggi sono previste buone notizie per l’amore: storie importanti in vista. Nelle prossime ore è consigliato recuperare i discorsi interrotti e le questioni lasciate in sospeso. Per quanto riguarda il lavoro, riflettete bene se dovete vendere o acquistare qualcosa di grosso.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 1 gennaio 2021), sarete in pieno recupero per quanto riguarda l’amore. Lavoro? Il 2021 sarà un anno conservativo: investite con cautela e prudenza! Usate bene la testa.

PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

GEMELLI

Cari Gemelli, per oggi sono previste buone notizie per i sentimenti: questo è l’anno giusto per le coppie che vogliono mettere su famiglia. Per quanto riguarda il lavoro, certe situazioni non si sbloccheranno. Qualcuno per questo oggi – venerdì 1 gennaio 2021 – potrebbe perdere le staffe.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2021

CANCRO

Cari Cancro, oggi – venerdì – potrete finalmente tirare un sospiro di sollievo. Il 2020 è stato un anno complicato per i sentimenti, sarete ancora pensierosi ma tutto andrà per il verso giusto, finalmente. Soddisfazioni in vista anche dal mondo del lavoro.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, in arrivo buone notizie per i sentimenti: la Luna è nel vostro segno zodiacale. Cercate di riflettere sulla vostra situazione amorosa. Per quanto riguarda il lavoro, sarà decisivo tutto quello che state progettando in questi giorni a cavallo tra il 2020 e il 2021.

VERGINE

Cari Vergine, Mercurio è favorevole e questo primo mese dell’anno. Per quanto riguarda l’amore sarà molto interessante. Lavoro? Siate intraprendenti, presto arriveranno grandi soddisfazioni da raccogliere e di cui goderne.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 1 GENNAIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: buone notizie in vista per quanto riguarda i sentimenti durante la giornata e la settimana.

LE PREVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI

L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 28 DICEMBRE 2020-3 GENNAIO 2021

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox 2021: le previsioni per gli Acquario Oroscopo Paolo Fox 2021: le previsioni per i Vergine Oroscopo Paolo Fox 2021: le previsioni per i Cancro