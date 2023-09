Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 9 settembre 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, sabato 9 settembre 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, in questo periodo dell’anno siete un po’ troppo nervosi. Scattate con nulla, basta una parolina sbagliata… Probabilmente siete in attesa di fare grandi cose, oppure avete intrapreso nuove esperienze lavorative che vi hanno reso piuttosto agitati. Cercate di restare calmi, per quanto possibile.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 9 settembre 2023), questo per voi è un periodo molto creativo durante il quale potrete conseguire piccoli o grandi successi. Anche dal punto di vista economico, se state curando alcune trattazioni che riguardano un affare, potrebbero arrivare buone notizie. Tenete duro.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, avete una grande forza e determinazione. Specie in queste ore di settembre. Siete più protetti, anche se conviene non essere mai troppo folli ed esagitati. Se c’è una via di mezzo, non aspettate che siano gli altri a proporsi, ma muovetevi in prima persona.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, ogni tanto avete bisogno di concedervi una pausa e di ritrovare un po’ più di quella tranquillità che avete perduto di recente. Sfruttate questo fine settimana di settembre per riposarvi e recuperare le energie perse.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 9 settembre 2023), alcuni di voi hanno la testa tra le nuvole. Chissà a cosa state pensando… Nelle scorse settimane non avete raggiunto gli obiettivi prefissati, questo vi fa sentire nervosi. In amore potrebbero esserci delle tensioni, mantenete a calma e non siate frettolosi nel rispondere a domande importanti.

PESCI

Cari Pesci, durante questo weekend di settembre evitate cambiamenti drastici ed accettate anche il consiglio di una persona fidata ed esperta. Il vostro impegno vi sta portando a raggiungere gli obiettivi sperati.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 9 SETTEMBRE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: il vostro impegno vi sta portando a raggiungere gli obiettivi sperati.