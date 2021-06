Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 5 giugno 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 5 giugno 2021, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, la giornata di oggi sarà positiva: tutto partirà con il piede giusto. La Luna è nel segno e nelle prossime ore avrete voglia di condividere la vostra positività. Favoriti gli incontri. Capitolo lavoro: dovreste trovare la soluzione ad alcuni problemi.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (5 giugno 2021), le coppie sono favorite e pensano all’estate. I cuori solitari invece saranno molto riflessivi. Per quanto riguarda il lavoro, tutto va bene, anche se molti di voi saranno un po’ stanchi.

GEMELLI

Cari Gemelli, dovete ricordare al vostro cuore di vivere nel presente, durante le prossime ore avete tante possibilità da sfruttare ma molti di voi non riusciranno a sganciarsi dal passato. Amicizie in difficoltà. Capitolo lavoro: siete in un periodo ancora di stallo, bisognerà rimboccarsi le maniche nel prossimo futuro.

CANCRO

Cari Cancro, periodo non proprio fantastico per l’amore, forse siete troppo confusi tra ciò che vorreste e ciò che avete… Per quanto riguarda il lavoro, potreste portare un po’ di tensione anche qui, ma saprete come gestirla per evitare litigi.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 5 giugno), per voi si prospetta una giornata abbastanza felice, in particolare per le coppie giovani. Venere è nel segno e porta tanta felicità. Per quanto riguarda il lavoro, la mattinata non partirà benissimo ma nel pomeriggio si potrà recuperare il terreno perso.

VERGINE

Cari Vergine, Luna, Giove e Venere sono in transito nel vostro segno: questo significa che finalmente potrete vivere un sabato e una domenica all’insegna dell’amore. Per quanto riguarda il lavoro, in questo momento siete molto preoccupati, vorreste cambiare strada e vita…

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: ottime notizie per l’amore. Meno bene il lavoro.

