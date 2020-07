Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 4 luglio 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 4 luglio 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, secondo Paolo Fox questa sarà una giornata ricca per i sentimenti, potrete ottenere qualcosa in più. Chi ha voglia di discutere dovrà aspettare tempi migliori, avete paura del cambiamento ma non per questo dovete attaccar briga, soprattutto con il partner. Aprite gli occhi sul fronte economico ed evitate spese inutili.

TORO

Cari Toro, in amore dovete evitare di essere così puntigliosi, cercate di mantenere la calma piuttosto, le stelle vi consigliano di evitare discussioni, state più tranquilli in questo periodo, la Luna è opposta e crea facili incomprensioni, anche in campo professionale.

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo il guru delle stelle quest’oggi dovrete fare quello che avevate in tabella senza procrastinare. Evitate le discussioni, le stelle non sono dalla vostra parte e potreste perdere lo scontro. Sul fronte professionale dovreste concentrarvi maggiormente sui progetti da portare avanti in futuro.

CANCRO

Cari Cancro, secondo Paolo Fox questa sarà una giornata senza Saturno, nel senso che non sarà più opposto quindi l’amore tornerà semplice, vi aspettano tante emozioni positive. La Luna nel segno poi favorisce le emozioni nuove. Nel campo professionale dovreste pensare a progetti più concreti, Giove dissonante però vi esorta ad essere cauti.

LEONE

Cari Leone, secondo Paolo Fox avete bisogno di risolvere alcuni problemi di cuore nati in questo periodo, meglio aspettare domani. Avete bisogno di nuove idee, ma è il momento di agire, non rimanete fermi in attesa, nel frattempo siate attivi.

VERGINE

Cari Vergine, secondo Paolo Fox quest’oggi dovete rallentare la corsa, andarci più cauti con le scelte da prendere, anche perché qualcuno potrebbe ostacolarvi. Avete accusato molto la stanchezza in questo periodo, meglio riposarsi e lasciare fare agli altri quello che non potete fare voi.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 4 LUGLIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Cancro: Saturno non è più opposto, la Luna favorevole vi aiuta a gestire meglio le emozioni.

