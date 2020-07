Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 4 luglio 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, sabato 4 luglio 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, secondo l’oroscopo di Paolo Fox quella di oggi sarà una giornata interessante dal punto di vista sentimentale, le coppie che stanno insieme da diverso tempo hanno ormai consolidato l’amore e non c’è niente che possa darvi ancora fastidio, i problemi che nascono in questo periodo sono facilmente risolvibili.

SCORPIONE

Cari Scorpione, la Luna è favorevole e rende i sentimenti protagonisti della vostra giornata. Le coppie potranno vivere forti emozioni, pulite ed intense. Nel campo professionale per voi è importante relazionarvi con i colleghi, ampliare le amicizie, assicurarvi di essere circondati dalle persone giuste.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, quella di oggi sarà una giornata tranquilla, almeno dal punto di vista sentimentale. Quest’oggi sarà una giornata interessante anche dal punto di vista finanziario, si muove qualcosa.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, siete a caccia in questo periodo, avete voglia di lasciarvi il cuore spezzato alle spalle e tornare in pista, le cose finalmente migliorano, con un po’ d’impegno tutto tornerà al suo posto. Se qualcuno vi infastidisce, cercate di non farlo notare troppo. Valutate le nuove proposte con razionalità e attenzione prima di accettare.

ACQUARIO

Cari Acquario, cercate di non rivangare troppo il passato, evitate di rimuginare troppo in questo periodo, focalizzatevi sul presente e soprattutto sul futuro. Nella seconda parte della giornata secondo il guru delle stelle non avrete molta energia, quindi riposatevi.

PESCI

Cari Pesci, quella di oggi secondo Paolo Fox è una giornata ideale per i sentimenti, affrontateli al meglio e con la persona che amate, vedrete che tutto finirà bene. Nel campo professionale meglio rallentare e riflettere prima di agire.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 4 LUGLIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Sagittario: giornata tranquilla in amore, tutto procede per il verso giusto.

