Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 4 giugno 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, sabato 4 giugno 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, è possibile che qualcuno nelle prossime ore possa farvi arrabbiare, mi raccomando mantenete la calma… Mordetevi la lingua se necessario. Per quanto riguarda il lavoro, vi attende una giornata di inizio giugno davvero piena che non vi permetterà di inventarvi molto.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 4 giugno 2022), la Luna dissonante invita a vivere il fine settimana con pacatezza e calma. Per quanto riguarda il lavoro, probabilmente non riuscirete a fare molto di quello che vi siete prefissati. Ma almeno provateci…

SAGITTARIO

Cari Sagittario, giornata molto particolare quella di oggi, 4 giugno 2022. Sensazioni inaspettate dietro l’angolo. Per quanto riguarda il lavoro, è importante pensare a cose positive per migliorarsi sempre. Mai fermarsi.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, giornata davvero molto positiva per parlare d’amore e sentimenti in generale. Per quanto riguarda il lavoro, situazione generale in netto miglioramento. Avanti così, con fiducia e coraggio!

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 4 giugno 2022), vi attende una giornata che potrebbe portare a qualche divergenza nei rapporti sentimentali. Per quanto riguarda il lavoro, tutte le situazioni professionali nate da poco andranno a rilento, non scoraggiatevi.

PESCI

Cari Pesci, non sottovalutate gli accordi d’amore, Venere è nel pieno del vostro segno in questo periodo. Per quanto riguarda il lavoro, c’è qualche tensione di troppo, bisogna ammetterlo e andare avanti con cautela.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 4 GIUGNO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: giornata davvero molto positiva per parlare d’amore.