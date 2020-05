Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 30 maggio 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, sabato 30 maggio 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, secondo Paolo Fox oggi vi concentrerete nelle vostre relazioni interpersonali, cercando di migliorare il vostro modo di approcciarvi agli altri. Spesso siete troppo duri e poco disponibili ad andare incontro alle posizioni altrui.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox la giornata sarà davvero positiva. Siete di buonumore e non potete dire niente di sbagliato agli altri, ma anzi potreste riflettere su di loro il vostro buonumore. Sul lavoro pensate a progetti futuri.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, non è la miglior giornata e non sarà il vostro miglior week end. Siete particolarmente nervosi e stressati e questo vi porterà a scontrarvi con il partner anche per piccolezze. Da giugno miglioramenti sul lavoro.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di Paolo Fox l’amore va abbastanza bene, ma non giocate con i vostri sentimenti o con quelli degli altri: se avete un piede in due scarpe il consiglio è quello di prendere una posizione.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo Paolo Fox oggi Venere e Sole sono molto favorevoli e vi faranno passare un week end davvero interessante. Sul lavoro sono in arrivo interessanti proposte economiche.

PESCI

Cari Pesci, secondo Paolo Fox è un momento abbastanza confuso, vi sembra di non sapere più cosa volete davvero dalla vostra relazione di coppia e dovreste fare un po’ di chiarezza dentro il vostro cuore.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 30 MAGGIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dello Scorpione: la giornata sarà davvero positiva. Siete di buonumore e non potete dire niente di sbagliato agli altri.

