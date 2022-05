Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 28 maggio 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, sabato 28 maggio 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, la fine di maggio lascia un po’ a desiderare dal punto di vista del morale. Non temete: giugno vi ritirerà su. In questi giorni vorreste cambiare tutto a lavoro, ma non è ancora arrivato il momento giusto… Pazientate. Presto le cose miglioreranno.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 28 maggio 2022), parlare d’amore vi risulterà molto semplice durante le prossime ore. Insomma, potete davvero conquistare l’anima gemella se c’è una persona che vi piace. Oppure costruire qualcosa di speciale con il partner se ne avete già uno. Per quanto riguarda il lavoro, siete in piena fase di recupero. Godetevela.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la giornata sarà molto interessante per i sentimenti. Per quanto riguarda il lavoro, invece, dovrete affrontare qualche piccola problematica sorta di recente. Tranquilli: nulla di serio o pericoloso. Ma è sempre meglio parlarne e provare a risolvere subito, senza tenersi dentro le cose che non funzionano.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, per voi si prospetta un sabato utile per chiarire alcune questioni amorose lasciate in sospeso. Per quanto riguarda il lavoro, avete dei progetti chiari e definiti ma c’è tanto, tanto da fare. Dovete rimboccarvi le maniche e dimostrare a tutti il vostro valore.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 28 maggio 2022), le coppie con qualche problema dovranno risolvere i conflitti prima dell’arrivo del mese di giugno. Quindi ora. Per quanto riguarda il lavoro, avete bisogno di qualche cambiamento che vi dia energia e voglia di andare avanti.

PESCI

Cari Pesci, finalmente maggio si sta chiudendo. Nel mese di giugno le stelle torneranno positive per quanto riguarda l’amore. Capitolo lavoro: evitate di trascurare colleghi e amici. Non potete pensare di fare tutto da soli, è importante adottare un ottimo lavoro di squadra, come solo voi sapete fare.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 28 MAGGIO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Sagittario: buona giornata dal punto di vista sentimentale. Problemi di poco conto sul lavoro.